Nicola Sesto torna alla Sieco Impavida Ortona

ORTONA – Dopo il palleggiatore Matteo Pedron, la SIECO chiude con un altro volto noto alla piazza locale: Nicola Sesto farà parte del “pacchetto centrali” della SIECO Impavida Ortona 2019/2020. Nato a Lamezia terme nel maggio del 1987 Nicola Sesto, è un centrale alto 197cm che aveva già indossato la maglia della Sieco nella stagione 2015/2016. Sesto muove i primi passi nel mondo del volley nella sua Lamezia, dove il suo potenziale viene notato dalla Bre Banca Lannutti Cuneo che lo vuole per arricchire il proprio settore giovanile. Tempo di farsi le ossa in serie B1 con le casacche della Nava Gioia Volley e della Ciesse Volley Brolo, che nella stagione 2011/2012 incontra la serie A2 con la Cicchetti Isernia. L’anno successivo ritrova il Brolo, nel frattempo salito in A2 e li rimarrà per due stagioni. Arriva poi Matera e dunque la prima esperienza nella Sieco Impavida Ortona. Lasciata la riva dell’adriatico, Sesto approda a Tuscania per poi rimanere due stagioni accasato alla Conad Reggio Emilia.

Nella prossima edizione della Serie A2 Credem Banca, Nicola Sesto, tornerà ad indossare la casacca Impavida: «Sono contentissimo di tornare in una società dove in passato sono stato molto bene e di ritrovare così persone serie e competenti. Conosco l’ambiente, ho già molti amici e la tifoseria è molto calorosa. Sono pronto a mettermi al lavoro e a dare il massimo per tutti loro. Sarà con ogni probabilità uno di campionati più difficili degli ultimi tempi. Ortona fa parte di un ristretto gruppo di squadre, le migliori rimaste dalla vecchia Serie A2 che si incontreranno in un campionato di altissimo livello. La differenza la faranno il lavoro quotidiano, lo spirito di sacrificio ed il sistema di gioco. Ci sarà tanto da lavorare, insomma. In bocca al lupo a noi, ci si vede ad Ortona».

SCHEDA NICOLA SESTO

Data di Nascita: 11/05/1987

Luogo: Lamezia Terme

Ruolo: Centrale

Altezza: 198 cm

2019/2020 Sieco Service Ortona (Serie A2)

2018/2019 Conad Reggio Emilia (Serie A2)

2017/2018 Conad Reggio Emilia (Serie A2)

2016/2017 Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania (Serie A2)

2015/2016 Sieco Service Ortona (Serie A2)

2014/2015 Domar Matera (Serie A2)

2013/2014 Elettrosud Brolo (Serie A2)

2012/2013 Elettrosud Brolo (Serie A2)

2011/2012 Cicchetti Isernia (Serie A2)

2008/2011 Ciesse Volley Brolo (Serie A2)

2006/2008 Nava Gioia Volley (Serie A2)

2005/2007 Bre Banca Lannutti Cuneo (Settore Giovanile)

2003/2005 Lamezia Terme (Settore Giovanile)