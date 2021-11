Nicola Molteni domani in Abruzzo: ecco dove sarà in visita

PESCARA – Visita istituzionale in Abruzzo per il sottosegretario di Stato al Ministero dell’interno, onorevole Nicola Molteni. Domani, giovedì 11 novembre, accompagnato dal Segretario Regionale della Lega, Luigi D’Eramo, sarà a Pescara alle 11.30 per l’inaugurazione della “Sala Control Room” del comando di Polizia Municipale in Via del Circuito, cioè la “stanza di controllo” con circa 370 telecamere di ultima generazione che vigileranno sulla città. A fine visita si trasferirà a Fagnano Alto in provincia dell’Aquila e alle 16 in Comune incontrerà Francesco D’Amore, Sindaco della Lega e Presidente del Parco Naturale Regionale “Sirente – Velino”.

