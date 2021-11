Giro d’Italia 2022, passaggio storico ad Ari

Il prossimo Giro d’Italia passerà nel centro abitato di Ari. Un evento che non ha precedenti a memoria d’uomo

ARI – Il Sindaco e tutta l’Amministrazione comunale esprimono grande soddisfazione a seguito dell’annuncio che il prossimo Giro d’Italia passerà nel centro abitato di Ari. Un evento che non ha precedenti a memoria d’uomo e che per questo costituirà un momento memorabile per tutto il paese.

“È qualcosa che ho fortemente voluto e a lungo sperato” dichiara il Sindaco Marcello Salerno, “per questo esprimo un ringraziamento di cuore al Dott. Maurizio Formichetti e a tutti gli organizzatori del Giro per questa scelta che regalerà una importante, straordinaria vetrina ad Ari e un bellissimo e indimenticabile momento di sport nazionale a tutta la nostra Comunità. Un grazie speciale anche a tutti quelli che hanno fatto squadra nel sostenere e promuovere questa scelta, in particolare il dott. Fabio Santone, arese e primo dirigente della Polizia di Stato alla Questura di Chieti, ma anche appassionati ciclo amatori, come Rocco Salerno, che da tempo coltivano questa speranza”.

Foto di archivio