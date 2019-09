Nicola Andreotti riceve un riconoscimento dal sindaco di Molina Aterno

Il tenente premiato con una prestigiosa targa per il suo decennale a capo dell’Associazione Artiglieri di Molina Aterno

MOLINA ATERNO – Non è di Molina Aterno Nicola Andreotti ed é proprio per l’amore e l’attaccamento dimostrato nei confronti della comunità sirentina, neanche fosse un residente del posto, che si è visto riconoscere dal sindaco Luigi Fasciani una prestigiosa targa per l’impegno profuso nel corso degli anni.

Il prestigioso riconoscimento gli è stato consegnato in occasione di una solenne manifestazione tenutasi ieri e patrocinata ed organizzata dal Comune dalla Pro Loco di Molina, dall’Associazione Artiglieri, e dal centro Pensionati “La chiusa” di Molina Aterno. Il tutto è avvenuto alla presenza del delegato regionale AnArti tenente Rosario Cupini e il generale Antonio Laudante presidente della sezione Provinciale dell’Aquila.

Nell’evidenziare un particolare riconoscimento ad Adelchi Di Cato, per il costante impegno profuso in occasione delle manifestazioni militari e civili nella regione a nome dell’associazione molinese, Andreotti ha voluto ringraziare gli organizzatori mettendo tutti d’ accordo sul concetto che tutti dovrebbero avere della felicità. Per il novantenne tenente la felicità altro non deve essere infatti che la gioia che si prova nel momento in cui si compiono buone azioni.

Riferisce il consigliere Mauro Nardella: “Di gioia ne ha provata e tanta nella sua vita militare considerata l’armonia che caratterizza la sua persona anche se da giovane avrebbe voluto fare il pilota di aerei e non l’artigliere. Nell’esercito ha appreso il concetto di servizio a tal punto da essere pronto anche a morire pur di compiere il proprio dovere. Bene ha fatto quindi il Comune di Molina ed i partners organizzativi a riconoscere a Nicola Andreotti l’ambito riconoscimento. A lui vanno i miei più sinceri e sentiti complimenti”.