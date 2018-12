Neve a Crognaleto ma strade percorribili [VIDEO]

Secondo l’ufficio tecnico a Crognaleto non ci sono strade non transitabili per la neve. Due mezzi privati partiti con ritardo per un problema meccanico

TERAMO – In relazione alle informazioni diffuse a mezzo stampa dal sindaco di Crognaleto, Giuseppe D’Alonzo, e dopo una verifica con gli uffici tecnici, il consigliere delegato alla viabilità, Mario Nugnes, spiega: “All’ufficio tecnico non risultano strade non transitabili per la neve, i nostri mezzi hanno regolarmente iniziato a lavorare alle cinque di mattina. Due mezz, di una ditta privata, sono partiti in ritardo a causa di un guasto meccanico. Nonostante questo non risultano né case né frazioni isolate, il video in allegato è stato girato alle 7.35 sulla strada per Cesacastina.

In ogni caso, con molta umiltà, posso assicurare al Sindaco che prestiamo la massima attenzione alle segnalazioni anche se il tono pare un pò apocalittico rispetto alla situazione. Quanto al Piano neve, la Provincia lo adotta oggi ma nel frattempo siamo in grado di operare liberamente perchè in bilancio ci sono tutte le coperture di spese per le emergenze e, quindi, per far intervenire ditte private dove serve e per lo spargimento del sale. Attività che sulle aree di montagna, infatti, è in corso da giorni”.