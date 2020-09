Neri Marcorè ospite a “Note su ali di farfalla X edizione”

In programma sabato 12 settembre l’evento con finalità benefica organizzata dall’Associazione culturale “Federica e Serena” con lo scopo di mantenere vivo il ricordo delle studentesse di Medicina, vittime del terremoto del 2009 in Abruzzo

TERAMO – Torna anche quest’anno l’appuntamento con “Note su ali di farfalla: notte per Federica e Serena”, manifestazione giunta alla sua decima edizione ed organizzata dall’Associazione culturale “Federica e Serena” con lo scopo di mantenere vivo il ricordo di due care amiche, studentesse di Medicina, vittime del terremoto del 2009 in Abruzzo.

La manifestazione, patrocinata dalla Provincia di Teramo e dai Comuni di Teramo, Montorio al Vomano e Bisenti, si svolgerà a Teramo presso lo spazio all’aperto AREA EVENTI Lungofiume Vezzola, sabato 12 settembre 2020 dalle ore 20:30 e avrà, come ogni anno, una finalità benefica.

Ospite della serata sarà Neri Marcorè (voce e chitarra) che presenterà il progetto “Le mie canzoni altrui – Fabrizio De André e gli altri maestri della musica d’autore” insieme al musicista Domenico Mariorenzi (chitarra, piano, bouzouki). Un concerto tributo ai grandi della canzone d’autore tra cui Gaber, Dalla, De Gregori e Fossati, per citarne alcuni. E poi, la musica e la poesia di Fabrizio De Andrè, a cui è riservato un intero set, per riascoltare pietre miliari come “Quello che non ho”, “Creuza de ma”, “La canzone di Marinella”, ma anche perle meno conosciute.

Canzoni che Neri Marcorè porta nel cuore e che interpreta con affetto e personalità proponendo al pubblico un repertorio variegato, arricchito peraltro dalla sua ironia e dal suo umorismo leggero ed elegante.

“Ho iniziato ad ascoltare De André quando ero bambino, grazie a mia madre – spiega Neri Marcoré – ma è stato crescendo che ho apprezzato il connubio, meraviglioso, tra musica e testi. Così, insieme a Gaber, De Gregori e Fossati è diventato uno dei miei riferimenti musicali. Mi piace la sua onestà intellettuale, il suo sguardo privo di pregiudizi e l’incapacità di emettere giudizi e tantomeno sentenze, andando spesso contro il consenso facile, sempre in direzione ostinatamente contraria. Non potrò mai dimenticare il suo ultimo concerto al Brancaccio di Roma”.

Nel corso della manifestazione ci saranno diverse sorprese per il pubblico, grazie alla partecipazione di artisti locali. Inoltre, durante la serata interverrà il personale sanitario dell’Ospedale civile “Giuseppe Mazzini” di Teramo a cui sarà devoluto parte del ricavato dell’evento per l’acquisto di uno strumento destinato al reparto di “Ostetricia e Ginecologia”.

Trattasi, in particolare, di un busto-parto molto utile per la formazione ostetrica e la pratica dei parti a rischio (es. emorragia post partum). Il simulatore, completo di neonato, permette di udire sia il battito cardiaco materno che quello del nascituro e consente di apprendere ed esercitare interventi diagnostici e terapeutici prima, durante e dopo il parto.

Un obiettivo molto importante e significativo per l’Associazione, espressione dell’autentica passione di Federica e Serena per lo studio della Medicina.

“É un obiettivo a cui tenevamo molto quello di riuscire a presentare la X edizione della Notte all’insegna della solidarietà e della buona musica nel ricordo di Federica e Serena,” – afferma la Presidente Elena Di Tommaso – “con non pochi sforzi ci siamo impegnati per offrire uno spettacolo di qualità e in sicurezza nel rispetto della normativa anti-Covid (anche per questo i posti a sedere saranno limitati e non potrà essere consentito l’accesso senza il biglietto nominativo, documento e mascherina). Ringraziamo tutti gli sponsor, da quelli che ci hanno sempre sostenuto ai nuovi, il pubblico sempre attento e presente, tutte le maestranze e i genitori di Federica e Serena per il loro costante appoggio. Un ringraziamento sentito anche al Comune di Teramo che sin dall’inizio ha fortemente voluto che la nostra decima edizione venisse ospitata all’interno della rassegna “Teramo Natura Indomita ”. In un momento difficile come quello attuale per l’organizzazione degli eventi, siamo grati all’Amministrazione per aver sostenuto il nostro progetto mostrando una particolare vicinanza”.

BIGLIETTI

Posto unico a sedere distanziati (sedie) – posti limitati

Biglietto intero 15,00 euro + 1,50 euro d.p.

Ingresso gratuito per i bambini sotto i 6 anni.

I biglietti sono acquistabili esclusivamente online sul circuito Ciaotickets e nei punti vendita autorizzati.

Insieme al biglietto sarà necessario esibire un documento di riconoscimento

Non sarà possibile acquistare i biglietti sul luogo la sera dell’evento.

PROGRAMMA

ore 19:30 apertura area concerto (si consiglia di non arrivare oltre le ore 20.30)

ore 21:00 live

COSA PORTARE

Mascherina.

Abbigliamento a strati e scarpe adatte ad un manto erboso. Le condizioni climatiche e la temperatura potrebbero essere variabili, dunque si consiglia di indossare un abbigliamento consono a temperature eventualmente anche più basse della media stagionale.

Ricordiamo l’importanza di rispettare l’ambiente

I posti sono limitati (max 500 spettatori). L’area concerto è raggiungibile a piedi e in autonomia (si consiglia di parcheggiare nell’area antistante il cinema Smeraldo). É vietato introdurre nell’area concerto: vetro, lattine, armi, fuochi artificiali e oggetti contundenti.

COME ARRIVARE AL CONCERTO (geolocalizzazione):

Area Concerto: https://goo.gl/maps/NYfPWchqnzuLMMNY9

INFO COVID-19

Per l’ingresso al concerto è obbligatorio indossare la mascherina fino al raggiungimento del posto. Non si può accedere al concerto con temperatura superiore ai 37,5°. Le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 adottate per il concerto si conformano alle seguenti fonti normative:

Decreto Ministeriale del 17/05, Allegato N°9 che detta le linee guida per le attività di spettacolo dal vivo

Art. 1, Comma 14, D.L. 16/05 N°33 “#ABRUZZOSICURA”, Ordinanza Regionale N° 70 e N°74, Sezione contenente le linee guida per le attività di spettacolo dal vivo.

IN CASO DI MALTEMPO

In caso di maltempo il concerto verrà rinviato a data da destinarsi e i biglietti verranno rimborsati secondo le policy previste dalla piattaforma di ticketing Ciaotickets.