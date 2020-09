“Aquile randagie”, cineforum alla Parrocchia Beato Nunzio Sulprizio

PESCARA – Quarto appuntamento del Cineforum per l’estate organizzato dalla Parrocchia Beato Nunzio Sulprizio di Pescara. Giovedì 3 settembre ore 21, proiezione sotto le stelle presso la Parrocchia San Nunzio Sulprizio (in caso di maltempo staremo al coperto) del film “Aquile randagie”

“Per concludere questa prima rassegna cinematografica estiva, vedremo un film che sprona all’impegno in ogni circostanza quando si crede in qualcosa di grande e bello. Al termine della proiezione vivremo un breve ma solenne momento, invitando tutti gli scout (di ieri e di oggi) ad indossare il proprio fazzolettone e a chi non è scout a donarci la preziosa presenza di chi almeno per una sera vorrà stare “in cerchio” con noi”. Riferiscono gli organizzatori dell’evento.

Si ricorda di portare con se la mascherina.