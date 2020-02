“Nemici”, anteprima nazionale del film di Milo Vallone a Pescara

PESCARA – È stato presentato questa mattina in conferenza stampa, presso la sala conferenze della Fondazione Pescarabruzzo, alla presenza del suo Direttore Generale il Prof. Nicola Mattoscio, il film “Nemici” di Milo Vallone che sarà proiettato in Anteprima Nazionale a Pescara il prossimo Giovedì 27 Febbraio alle ore 20.30, presso il Cinema Massimo.

Il progetto, la cui lavorazione complessiva è durata un anno e mezzo, è il primo episodio di produzione cinematografica, di interesse nazionale, totalmente “Made in Abruzzo” ed anche per questo il regista e ideatore del progetto ha voluto presentarlo come il debutto del nuovo genere cinematografico che ha ironicamente ribattezzato: “Cineparrozzo”.

“Desideriamo porci come alternativa – dichiara Milo Vallone – al più blasonato genere cinematografico che omaggia il tipico dolce milanese, incentrando e seguendo, attraverso la nostra opera, l’antico stile della commedia all’italiana che ha visto muovere per gloriosi decenni i suoi passi, sulla strada di idee semplici, originali e di satira di costume. Inoltre così come l’etimologia del dolce tipicamente abruzzese suggerisce, “pan rozzo”, la nostra ipotesi narrativa vuole concentrarsi più sullo sviluppo di un’idea originale che sulla messa in scena di divertenti luoghi comuni. L’augurio è pertanto – conclude Vallone – che la nostra esperienza funga anche da apripista per la nostra regione e per i tanti talenti che nel campo della cinematografia, esprime”.



“Nemici”, una commedia che ruota intorno al mondo della televisione italiana, è difatti un primo esperimento di caratura nazionale ma che vede la partecipazione di artisti, operatori, maestranze, location, sponsor, enti e coproduttori abruzzesi. Unica eccezione, la presenza di una serie di prestigiose partecipazioni di artisti di chiara fama che interpreteranno se stessi.

Nemici

Il progetto:

“Nemici” è un’opera cinematografica, prodotta dalla TAM TAM Communications e diretta da Milo Vallone, di alto interesse nazionale ma caratterizzata dall’utilizzo di location, cast (fatta eccezione per le guest), troupe, imprenditori (coproduttori, sponsor o partner) tutti abruzzesi.

Il film:

è una commedia che vede 3 protagonisti (Sergio, Silvia e Max) alle prese col desiderio di dare il proprio contributo per cambiare certi assetti della società ormai troppo condizionata da una mentalità imposta da talent e reality e nondimeno dai social che sembrano fare da eco a un certo decadimento morale che condizionerebbe le vite e le relazioni degli spettatori e degli utenti. In questo maldestro tentativo di “redenzione” delle coscienze verso più “sani” principi etici, i nostri mediocri personaggi, mossi da forti motivazioni personali, ipotizzano di tutto finanche il rapimento di colei che pensano rappresenti l’apice della responsabilità di questo malcostume: Maria De Filippi. Ma non tutto, andrà secondo i loro piani.

Considerazioni:

Il film, essendo di fatto una commedia, non vuole moralizzare ma si pone come riflettore di una problematica di evidente realismo e di difficile interpretazione: quanto il mondo dello spettacolo (TV e social) condizionano la società e/o quanto interpretandola, ne sono al contrario, semplicemente lo specchio?

“Nemici”, attraverso i toni poetici, satirici e scanzonati del genere (commedia), non ha la pretesa di dare risposte a questo interrogativo e si limita ad assolvere ad uno dei doveri della comunicazione artistica: porre una domanda.