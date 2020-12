“Natale solidale – Il dono che non ti aspetti”: iniziativa dei commercianti giuliesi

GIULIANOVA – Si intitola “Natale solidale – Il dono che non ti aspetti” l’iniziativa ideata dai commercianti giuliesi, in collaborazione con il Comune di Giulianova, a favore delle persone in difficoltà della città.

Fino al 23 dicembre ogni commerciante interessato potrà consegnare un pacco dono all’ufficio di Segretariato Sociale attualmente ubicato nella sede comunale di via Bindi (lunedì dalle ore 8.00 alle 12.00; martedì dalle ore 14.00 alle 18.00; mercoledì dalle 08.00 alle 14.00 e venerdì dalle 08.30 alle 11.30), che le assistenti sociali assegneranno ai nuclei familiari bisognosi.

“Ringrazio i nostri commercianti che – dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali Lidia Albani – nonostante le difficoltà riscontrate a causa dei periodi di chiusura forzata stabiliti dalle restrizioni governative, si sono impegnati ed organizzati per progettare un’iniziativa solidale che porti un po’ di calore natalizio alle famiglie in difficoltà del territorio. Ringrazio anche le assistenti sociali del Segretariato che hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa e si impegneranno ad assegnare i pacchi dono”.

“Ogni attività commerciale di Giulianova farà la sua parte – dichiara la Presidente della Consulta del Commercio Vanessa Ciunci – chi donerà un capo di abbigliamento o di intimo, chi lascerà una colazione sospesa al bar, chi un buono per una pizza o un hamburger. Il Natale solidale nasce non solo per le famiglie ma soprattutto per tutti quei bambini che non riceveranno una strenna natalizia. Ringraziamo la Vice Sindaco Lidia Albani per aver accolto con gioia ed impegno la nostra proposta e tutti i commercianti che hanno dimostrato un senso di unione e collaborazione davvero lodevole”.