Approvato il documento di economia e finanza regionale 2021-2023

REGIONE – “La Prima Commissione consiliare “Bilancio, Affari Generali e Istituzionali”, presieduta da Vincenzo D’Incecco (Lega), ha licenziato (con i voti favorevoli della maggioranza e quelli contrari dell’opposizione) il Documento di economia e finanza regionale 2021-2023, il Defr è stato caratterizzato, come è facilmente intuibile, dal periodo storico che stiamo vivendo ovvero dalla pandemia che ha flagellato la nostra economia. Si legge ancora nella nota della Lega Abruzzo:

“Le misure intraprese nel 2020 ci hanno supportato nella tenuta del tessuto socio-economico e hanno consentito un minimo di ripartenza nella stagione estiva, seguiranno altre sovvenzioni con misure di vasta portata tali da permettere la ripresa post emergenza sanitaria; la nostra azione è finalizzata alla riprogrammazione dei fondi europei per fare in modo che il Pil e i consumi possano tornare ai dati pre pandemia.

La produttività sarà il volano del nostro agire ecco perchè il Defr si pone come obiettivo di sotenere le imprese e i lavoratori, di seguito sono riportati i tratti sostanziali contenuti nel documento: operatività della zes regionale; attuazione quarta annualità piano export sud per internazionalizzazione imprese; accelerazione opere infrastrutturali e connessa viabilità anche per piccoli Comuni; conclusione opera ferroviaria Fossacesia -Castel di Sangro; revisione rete trans europea dei trasporti asse Lisbona Kiev; realizzazione opere da piano regolatore porto di Pescara; prosecuzione riforma tpl e sviluppo intermodalità; riorganizzazione rete emergenza urgenza; approvazione piano regionale elisuperfici; implementazione testo unico di pronto soccorso; aggiornamento manuale accreditamento strutture private; implementazione nuovo piano sociale 21-23; rafforzamento organici centri per l’impiego; rafforzamento agenzia protezione civile; redazione testo unico di protezione civile; aggiornamento piano tutela delle acque; contratti di fiume; attuazione dgr su produzione e commercializzazione prodotti apicoltura; revisione normativa in materia di urbanistica ed edilizia; redazione piano integrato clima e energia; attuazione dgr programma opere idrauliche; messa in sicurezza idrogeologica val vibrata saline aterno; attuazione leggi 9 e 10 cura Abruzzo e stato dell’arte su conferenza stato regioni per governance recovery fund “così in una nota il gruppo consiliare Lega Salvini Premier”.