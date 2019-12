Martinsicuro, torna il tradizionale evento “Natale nello Sport”

Sabato 14 dicembre si celebra la tradizionale festa “Natale nello Sport” con i ragazzi e le associazioni sportive di Martinsicuro e Villa Rosa

MARTINSICURO (TE) – Sabato 14 dicembre, presso il Palazzetto dello Sport di Martinsicuro, si terrà l’ormai classico appuntamento con l’evento “Natale nello Sport”, un intero pomeriggio che, a partire dalle ore 15:00, vedrà protagoniste le associazioni sportive e gli atleti truentini. La festa, organizzata dall’Ufficio Sport del Comune di Martinsicuro con la collaborazione delle varie società, si svolgerà fino alle ore 20:00 e vedrà alternarsi esibizioni e spettacoli sportivi, animazione per grandi e piccoli e tanti saggi ed attività sportive realizzati dalle associazioni.

“Per il terzo Natale di fila abbiamo deciso di proporre una festa per celebrare il mondo dello sport che, tra Martinsicuro e Villa Rosa, può contare su diverse realtà di assoluto livello che svolgono, ogni giorno, un importante attività formativa tra i nostri ragazzi inculcando in loro i valori sani e puliti dello sport e contribuendo alla crescita degli uomini e degli atleti di domani” dichiarano, a nome dell’Amministrazione comunale, il primo cittadino di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, ed il Consigliere delegato allo Sport, Alessandro Casmirri. “A tutte le associazioni e le società, agli atleti, ai ragazzi e alle loro famiglie è dedicato questo appuntamento, per stare tutti assieme, per condividere lo sport e passare un pomeriggio diverso, immersi in un clima di gioia, festa ed allegria. Tutta la cittadinanza è ovviamente invitata a partecipare”.