Il Natale di Kids And Us Pescara: il programma

Kids&Us propone quindi una serie di attività per bambini in tutta sicurezzaper migliorare l’inglese senza dimenticare la magia del Natale

PESCARA – I bambini aspettano con ansia l’arrivo del Natale: si inizia decorando la casa e addobbando l’albero insieme a mamma e papà, comprando il calendario dell’avvento e preparando dolcetti alla cannella o una buona cioccolata calda.

Kids&Us a Pescara non lascia che la pandemia oscuri la speranza e la gioia di questo periodo e propone quindi una serie di attività per bambini in tutta sicurezza, sia presenziali che online, per migliorare l’inglese senza dimenticare la magia del Natale.

Si comincia il 19 dicembre con una festa di Natale online gratuita per tutti i bambini che vorranno aderire. Godetevi la magia del Christmas Party insieme ai vostri bimbi.

Il Party, in autentica versione Kids&Us, inizierà alle quattro del pomeriggio. In collaborazione con la scuola di Ascoli Piceno, i bimbi potranno ascoltare il racconto “The Elf’s inventions”. Babbo Natale è un uomo molto indaffarato e, perquesta ragione, Duster, uno dei suoi elfi, ha creato due nuove invenzioni per aiutarlo: il Freezifier e il Bad-O-Meter. Riusciranno le invenzioni di Duster a salvare il Natale? O lo distruggeranno?.

Subito dopo, alle 17.00, i bambini metteranno le mani in pasta: preparate pentole, pentolini e mestoli per cucinare una deliziosa ricetta natalizia in compagnia del nostro Little Chef.

Due ore di puro divertimento al 100% in lingua inglese.

Il programma delle attività natalizie

Christmas Party online gratuito

19 dicembre dalle 16.00 alle 18.00

Fun Days

28 al 31 dicembre (inclusi), dalle 9.00 alle 13.00

4 e 5 gennaio, dalle 9.00 alle 13.00

Potete riservare il vostro posto per tutte le attività tramite questo link https://kidsanduspescara.simplybook.it/v2/

E per i genitori desiderosi di conoscere la realtà di Kids&Us e la sua metodologia alternativa di apprendimento dell’inglese per bambini, sono in programma Open Days virtuali organizzati per le giornate del 16 e 18 dicembre.

Qui sotto il link per la prenotazione: https://kidsanduspescara.simplybook.it/v2/#book/service/3/count/

Kids&Us

Kids&Us è una rete di scuole di lingue per bambini e ragazzi da 1 a 18 anni, con un metodo pedagogico unico per l’insegnamento dell’inglese. Il metodo ha rivoluzionato l’apprendimento delle lingue basandosi sulla full-immersion linguistica e la riproduzione del processo naturale di acquisizione della lingua madre.

Fondata nel 2003, Kids&Us conta attualmente 503 scuole distribuite in 9 Paesi. L’espansione internazionale di Kids&Us è iniziata in Italia nel 2011 con l’apertura di una prima scuola a Roma, e in pochi anni il network è rapidamente cresciuto. Oggi nella penisola sono attive 24 scuole.