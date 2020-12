Teramo, Consiglio Comunale: l’odg del 22 dicembre 2020

TERAMO – Nell’Auditorium del Parco della Scienza, martedì 22 dicembre prossimo, alle ore 9.30, è convocata una nuova seduta del Consiglio Comunale, in modalità ibrida, con presenza massima al 50%, a porte chiuse, e la partecipazione dei soli giornalisti accreditati. La 2^ convocazione è fissata per giovedì 24 dicembre 2020 alle ore 10.00.

Gli argomenti all’Ordine del Giorno:

1. Criticità relative all’assetto societario della Banca Popolare di Bari – ex TERCAS e sue ricadute sul territorio teramano”. Relazione illustrativa ex art. 12 comma 4 del Regolamento del Consiglio Comunale e Ordine de Giorno.

2. Ordine del Giorno sullo smembramento del Collegio elettorale della Provincia di Teramo per la elezione della Camera dei Deputati.

3. Mozione ex art. 10 del Regolamento del Consiglio Comunale mirata alla definizione di iniziative volte a riequilibrare i fondi F.S.R. tra le ASL abruzzesi.

4. Quantità e qualità delle aree anno 2021.

5. Approvazione Regolamento per il Servizio Economato.

6. Approvazione del Regolamento per la liberalizzazione dei vincoli convenzionali delle aree cedute in diritto di superficie e di proprietà ricomprese nei Piani per Insediamenti Produttivi del Comune di Teramo di Villa Vomano e di Villa Pavone.