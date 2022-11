Nasce l’Orchestra di Piazza Palazzo: la prima esibizione a L’Aquila

L’AQUILA – È nata una nuova orchestra a L’Aquila ed è nata come è naturale che avvenga, ovvero attraverso il ritmo, il conoscersi, il suonare insieme, la contaminazione di lingue e strumenti e la voglia naturale di creare.

L’occasione è stato il Festival delle Culture 2022, il nuovo format del L’Aquila Film Festival che pone al centro della scena alcuni tra i tanti cittadini aquilani di origine straniera ai quali è stato chiesto di raccontare le proprie Culture di origine.

Incontrandosi e conoscendosi in tanti hanno condiviso la propria passione verso la Musica spingendo così gli organizzatori del L’Aquila Film Festival a dare vita all’Orchestra Policulturale di Piazza Palazzo organizzando il primo concerto proprio per l’apertura del Festival delle Culture il giorno 2 novembre dalle ore 18:00 insieme all’allestimento di un aperitivo multietnico preparato dai ragazzi della Comunità 24 Luglio.

La prima esibizione in assoluto è fissata per mercoledì 2 novembre alle 18:00 all’Auditorium del Parco, proprio in apertura del 1° Festival delle Culture; si esibiranno dodici artisti provenienti da quattro continenti e otto Nazioni: Asaref Howladir (Bangladesh, vocalist e ballerino), Loris Coccia Colaiuta (Italia, clarinetto), Bruno Morello (Argentina, chitarra e voce), Alain Jackson Bizimana (Burundi, basso e piano), Armando Rotilio (Italia, percussioni), Sima Mahdiyar (Afghanistan, chitarra), Karaba Coulibali (Burkina Faso, Kora e percussioni), Emanuele Castellano (Italia, pianoforte), Sebastian Alvarez (Perù, percussioni), Tayyab Aziz (Pakistan, voce), Fabrizio De Melis (Italia, violino, chitarra e armonica) e Zamarod Khademi (Afghanistan, chitarra), Zarifa Hussaini (Afghanistan. voce).

Un battesimo in chiave di violino che non è possibile perdersi con la certezza che la nuova Orchestra Policulturale di Paizza Palazzo non si fermerà qui…

Il programma completo del Festival delle Culture 2022 è disponibile sul sito del L’Aquila Film Festival www.laquilafilmfestival.it