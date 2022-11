L’Auditorium Flaiano ospita due giorni di grande musica con la rassegna organizzata da Adrimusic – Centro Adriatico di Produzione Musica

PESCARA . Fa nuovamente tappa a Pescara, l’1 e il 2 novembre presso l’Auditorium Flaiano, “Contemporary – Repertori Possibili”, il festival diffuso di programmazione e ospitalità del Centro Adriatico Produzione Musica.

Martedì 1° novembre alle ore 21:00 la due giorni di musica sarà aperta dall’esibizione del duo composto da Emanuela Di Benedetto (voce) e Giulio Gentile (pianoforte) con “Page Two”. Il duo nasce nel 2012 dall’incontro di due giovani appassionati di musica jazz, divenuti poi studenti del Dipartimento Jazz del Conservatorio “Luisa D’Annunzio” di Pescara, dove hanno entrambi conseguito la laurea di primo e secondo livello con la votazione di 110 lode e menzione speciale.

Nel 2017 sono entrati a far parte dell’Orchestra Nazionale Jazz dei Conservatori Italiani guidata dal Maestro Pino Jodice, con cui hanno svolto concerti in importanti festival jazz in tutta Italia, con ospiti quali Fabrizio Bosso, Mario Biondi, Paolo Fresu, Tino Tracanna, Alex Sipiagin, Billy Cobham.

“There’s No Place Like Home” è il loro album d’esordio: prodotto da “Artesuono” di Stefano Amerio, si compone di otto brani, tutte composizioni originali dei due protagonisti, che spesso abbandonano la formazione in duo per aprirsi a sinergie inedite con altri musicisti come Luca Bulgarelli, Marcello Di Leonardo, Jorge Ro, Manuel Trabucco.

A seguire, alle 22:00, sarà la volta di Luca Aquino (tromba) e Giovanni Guidi pianoforte) in “Amore Bello”, un viaggio attraverso canzoni come “Amore bello”, “Over The Rainbow”, “Un giorno dopo l’altro”, “What A Wonderful World”. Brani celebri, che tutti conoscono e che tromba e pianoforte rileggono nella maniera più semplice possibile, quasi non discostandosi dai temi, dalle parole.

La serata di mercoledì 2 novembre, a partire dalle ore 21:00, sarà tutta dedicata a Giovanni Guidi con “100 Comizi D’Amore” – A cento anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini. “Cento comizi d’Amore” sono preghiere, comizi, lettere, canzoni, poesie, e-mail, sms, whatsapp, pensieri, tweet, dediche, dichiarazioni, rimproveri e domande a Pier Paolo Pasolini. E sono solo musica, solo pianoforte. Come Virgilio fu per Dante, come Gramsci fu per Pier Paolo Pasolini, Pier Paolo Pasolini sarà la guida di Giovanni Guidi in un percorso, in continuo dialogo con il Maestro, alla scoperta della storia, dell’amore, del genio, della passione, della spregiudicatezza, della libertà. Cento preghiere a cento anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini, perché tutte e tutti vorremmo che non fosse mai morto.

L’abbonamento per tutta la rassegna è in vendita al prezzo di 12 euro + 1 euro per diritti di prevendita; l’abbonamento giornaliero costa invece 10 euro + 1 euro per diritti di prevendita. Info al numero 329.4291913. Gli abbonamenti sono in vendita sul circuito CiaoTickets, mentre è possibile acquistare il biglietto per ogni singolo concerto, al prezzo di 6 euro, esclusivamente presso la cassa dell’auditorium.