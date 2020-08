Giulianova, la commedia “Na storie ‘ngiampate” di Tonino Ranalli

Sabato 5 settembre la Compagnia “la bottega del sorriso” porta in scena al Parco dell’Annunziata la commedia in due atti di Tonino Ranalli

GIULIANOVA – Si svolgerà sabato 5 settembre all’interno del Parco dell’Annunziata lo spettacolo teatrale de “La bottega del sorriso”.

L’evento, organizzato dal Comune di Giulianova in collaborazione con il Comitato di Quartiere Annunziata, vedrà in scena una delle compagnie di teatro dialettale più importanti del panorama teramano con “Na storie ‘ngiampate” commedia in due atti di Tonino Ranalli.

All’inizio della manifestazione ci sarà l’esibizione della cantante Lorenza Mastrilli che si aggiudicata il terzo posto nel concorso in ricordo di Pino Daniele “Je So Sazzo” che, nell’occasione, riceverà un premio dal Comitato.

“Sarà una serata all’insegna dell’allegria per grandi e piccoli – dichiara il Presidente del Quartiere Annunziata Sandro Brandimarte – il tutto nel nostro splendido parco che si conferma, ancora una volta, un ottimo palcoscenico per eventi di ogni tipo”.