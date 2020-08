Fine settimana all’insegna del tempo stabile, soleggiato ed estivo. Minime e massime nelle quattro province il 14, 15 e 16 agosto 2020

REGIONE – L’anticiclone rimane ben presente sul Centro Nord della Penisola garantendo prevalenza di cieli soleggiati con clima afoso. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteorologiche in Abruzzo per i prossimi giorni del 14, 15 e 16 agosto. Manca ancora qualche ora dall’inizio settimana; pertanto, potendo nel frattempo cambiare le previsioni, vi invitiamo a seguire gli eventuali aggiornamenti.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 14 agosto



Sole e caldo con punte di oltre 34-35°C. Da segnalare isolati rovesci pomeridiani non esclusi su zone interne.

Sabato 15 agosto

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato ovunque. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione a orientali; Zero termico nell’intorno di 4200 metri. Mare poco mosso.

Domenica 16 agosto

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Venti deboli in rotazione a occidentali; Zero termico nell’intorno di 4050 metri. Mare da poco mosso a quasi calmo.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (14, 15 e 16 agosto)

PESCARA

VEN – min 23° max 32°

SAB- min 22° max 30°

DOM- min 22° max 30°

CHIETI

VEN – min 19° max 35°

SAB – min 17° max 32°

DOM – min 17° max 32°

TERAMO

VEN – min 20° max 34°

SAB – min 19° max 33°

DOM – min 18° max 33°

L’AQUILA

VEN – min 17° max 33°

SAB – min 14° max 32°

DOM- min 15° max 32°

