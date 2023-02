Musicoterapia al Festival di Sanremo 2023 con due teramani

TERAMO – Anche quest’anno, al Festival di Sanremo 2023 si parlerà di musicoterapia. I musicoterapeuti teramani Nancy Fazzini e Luciano Di Gennaro rispettivamente criminologa e psicologo, saranno nella “Casa del Festival’’.

I due professionisti teramani che lavorano alla Lega del Filo d’Oro come musicoterapeuti, e collaborano con il dottor Francesco Delle Monache della Asl di Teramo, in uno studio pilota sulla terapia del dolore per la fibromialgia, sono diventati di fatto i rappresentanti ufficiali della musicoterapia italiana. Lo scorso anno, con loro, per la prima volta nella storia del Festival di Sanremo, si è parlato di musicoterapia.

Si allarga per queste edizione La rosa dei sostenitori e tra questi anche Sanremo Doc musica d’origine controllata al Teatro Centrale, con la direzione artistica di Daita e la presenza di Daniel Colangeli, ( voce dei Cugini di Campagna).

Partners dell’iniziativa il Bacino Imbrifero (BIM), presieduto da Marco Di Nicola, il Conservatorio e l’Università dell’Aquila.

Nancy Fazzini e Luciano Di Gennaro non solo porteranno il nome di Teramo e dell’Abruzzo a San Remo, ma anche un nuovo modello di terapia. “Dallo scorso anno – hanno dichiarato Fazzini e Di Gennaro – sono stati molti i vip, tra i quali Maria Teresa Ruta e Veronica Maya che si sono interessati a questo nuovo modo di fare musica. Vogliamo ringraziare tutti coloro che ci hanno accompagnato e che ci accompagneranno in questo percorso e ci sostengono” hanno concluso i musicoterapisti teramani al Festival di Sanremo.