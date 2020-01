Giulianova, secondo appuntamento della XVII Edizione di Musica e Arte

Sabato 18 gennaio si esibiranno in un concerto dal titolo … Volteggiando la neve cade, Gioia Granata (voce) e Irina Gladilina (pianoforte)

GIULIANOVA (TE) – Sabato 18 gennaio alle ore 18.00 secondo appuntamento della XVII Edizione di Musica e Arte alla Sala Trevisan, fortunata manifestazione organizzata dalla Fondazione Piccola Opera Charitas di Giulianova.

Dopo il successo del primo concerto, tenutosi come da tradizione, il 16 dicembre scorso, in ricordo del fondatore, nato appunto in quella data, si esibiranno in un concerto dal titolo … Volteggiando la neve cade, Gioia Granata (voce) e Irina Gladilina (pianoforte).

Si ascolteranno musiche di Mozart, Schubert, Schumann, Respighi, Ravel, Debussy, Rachmaninoff e Tosti: un programma particolarmente adatto alla freschezza della voce del giovane soprano Gioia Granata, originaria di Ortona e alla ammirata tecnica cristallina di Irina Gladilina, sensibile musicista russa.

A preziosa cornice dell’evento le opere pittoriche dell’artista tedesca, Melanie Habighorst che ha studiato pittura a Berlino perfezionandosi poi alla Boston School of the Museum of Fine Arts. È pittrice dal piglio forte e sicuro: le sue opere sono basate soprattutto su un uso del colore antinaturalististico, condizionato da una coerenza insita solo nell’armonia complessiva della composizione che risulta esprimere con una violenta ma insieme raffinata naturalezza, l’intensità delle emozioni.