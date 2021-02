Chieti, riaperto il museo Universitario: ecco i nuovi orari

Il museo universitario sarà aperto, nel rispetto della normativa anti-Covid, dal lunedì al venerdì, ore 9:00-19:30; sabato e domenica chiuso

CHIETI – A seguito del passaggio della Regione Abruzzo in zona gialla, Il museo universitario di Chieti ha riaperto al pubblico martedì 2 febbraio, in tutta sicurezza, secondo le prescrizioni delle autorità nazionali e locali per la gestione dell’emergenza Covid-19.

Il museo universitario sarà accessibile, secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale, dal lunedì al venerdì, ore 9:00-19:30 (ultimo ingresso ore 19:00); il sabato e la domenica il museo resterà chiuso.

Gli accessi e le modalità di fruizione degli spazi espositivi saranno opportunamente contingentati ed il percorso sarà predefinito con entrata e uscite separate. Inoltre gli operatori presenti in ricezione daranno indicazioni sull’accessibilità in modo da impedire assembramenti.

Prima di accedere all’interno del museo dall’ingresso principale, sarà necessario effettuare la misurazione della temperatura corporea tramite termo-scanner. L’accesso sarà consentito esclusivamente agli utenti con temperatura inferiore ai 37,5°. Gli utenti dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina di protezione e rispettare la distanza interpersonale minima di un metro.