Museo Nazionale d’Abruzzo, la neo direttrice Filetici svela i progetti

“Una delle sfide della candidatura a Capitale della Cultura 2020 sarà restituire il Museo nazionale d’Abruzzo al luogo per cui fu pensato”

L’AQUILA – Il grande progetto di riportare al Castello Cinquecentesco dell’Aquila le importanti collezioni del Museo Nazionale d’Abruzzo, è oggi parte del piano strategico che sarà affrontato grazie all’autonomia gestionale del Museo.

Si presenta così, con questo video, per la prima volta, l’Arch. Maria Grazia Filetici neo direttrice del MuNDA: riallestire negli ambienti della Fortezza, dove fu pensato, il Museo, la bellezza che il genius loci ci ha passato come testimone, intrecciata nei secoli con altre culture, avendo la capacità di rileggerla, attualizzarla, guardando, come Patricia di Emilio Greco, al futuro in una nuova versione di se stessa.

Un augurio sì per il MuNDA, ma anche per L’Aquila capitale della Cultura 2022 che l’Arch. Maria Grazia Filetici estende a tutta la comunità per le prossime Feste Natalizie