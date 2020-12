Lanciano, Squilla di Natale 2020: il programma

Annullato il programma tradizionale che prevedeva la processione da Piazza Plebiscito alla Madonna dell’Iconicella e ritorno

LANCIANO – Il Sindaco di Lanciano Mario Pupillo (nella foto) e il Vescovo della Chiesa di Lanciano-Ortona Monsignor Emidio Cipollone hanno comunicato le modalità di svolgimento del tradizionale appuntamento della Squilla di Natale del 23 dicembre. Nel rispetto delle norme in vigore per limitare il contagio da covid19, la “vucetta fine” della Squilla risuonerà come sempre dalle 18 alle 19 dalla Torre civica di Piazza Plebiscita, ma sarà annullato il programma tradizionale che anticipava il suono della Squilla e che prevedeva la processione da Piazza Plebiscito alla Madonna dell’Iconicella e ritorno.

Queste le modifiche al programma tradizionale condivise da Comune e Diocesi per lo svolgimento della Squilla di mercoledì 23 dicembre 2020: alle ore 16, Messa in Cattedrale Madonna del Ponte in suffragio dei defunti presieduta da Mons. Emidio Cipollone; alle ore 17 il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale in rappresentanza della Città di Lanciano accompagneranno il Vescovo per un breve omaggio simbolico alla Madonna nella chiesa dell’Iconicella, dove sosteranno alcuni minuti in preghiera da soli; alle ore 17.30 in piazza Plebiscito il Vescovo consegnerà la lampada della pace a una rappresentanza degli scout di Lanciano, che provvederanno a consegnare la luce alle parrocchie della città e della diocesi; alle 17.40 il Vescovo farà il suo saluto di auguri alla città, seguito da quello del Sindaco alle 17.50; alle 18 benedizione finale del Vescovo e suono della Squilla che per l’occasione sarà amplificato con una speciale strumentazione direttamente dalla Torre civica a cura della ditta Venditti per far arrivare il suono così lontano da “avvicinare tutti il più possibile con il cuore a piazza Plebiscito”, come ha sottolineato il Sindaco Mario Pupillo.

“Invitiamo la cittadinanza a vivere interiormente e con le proprie famiglie la Squilla, mi appello al senso di responsabilità dei miei concittadini: non facciamo diventare la Squilla un’occasione per creare assembramenti in piazza il 23 dicembre, ma viviamola nelle nostre case con il rito domestico della Squilla scritto dal nostro caro Mons. Enzio D’Antonio e con la poesia del nostro amato Cesare Fagiani. Ad oggi abbiamo 131 attualmente positivi, 106 concittadini in quarantena e non possiamo permettere al virus di propagarsi ulteriormente dandogli occasione di camminare sulle nostre gambe. Quest’anno dobbiamo rinunciare a un pezzo importante del nostro cuore, penso alla processione con quelle luci che illuminano e riscaldano i cuori di ogni lancianese: lo facciamo con la consapevolezza che oggi questo è il modo migliore per volere bene a quei nonni e a quelle nonne che attendono un abbraccio con gli occhi e alla giusta distanza nelle case. Mettiamo ad ogni finestra un lume, una luce, che dia speranza e conforto per questo Natale a chi soffre. In piazza ci sarà un servizio di volontariato che ci aiuterà a vivere al meglio e in modo ordinato questo appuntamento, che grazie alle diretta web potrà essere vissuto a distanza in ogni parte del mondo”, ha concluso il Sindaco Pupillo.

I cimiteri comunali resteranno aperti fino alle 19 con le norme anticontagio già sperimentate in occasione del 2 novembre: si potrà fare visita ai propri defunti, nel rispetto delle norme, con ingressi contingentati per consentire a tutti di accedere per un tempo ragionevole.