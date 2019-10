Museo del Gatto, riparte la convenzione Comune-IZSAM

Alcuni pezzi della collezione del Museo del Gatto di Teramo sono stati presentati – su esplicita richiesta degli organizzatori – all’evento fieristico Pets in the City, nell’ambito della prima edizione della Milano Pets Week. Presenti due classi elementari

TERAMO – Trova rinnovato sviluppo la collaborazione Comune-Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”, per la fruizione del Museo del Gatto. Nella mattinata di ieri, due classi della scuola primaria San Berardo, due terze, si sono recate in visita al Museo sancendo, di fatto, il riavvio delle attività dello stesso e decretando la riattivazione della collaborazione tra i due enti, grazie alla quale si aprono interessanti prospettive.

L’assessore municipale alla Cultura Andrea Core ha portato il proprio personale saluto e quello del’amministrazione ai bimbi, alle insegnanti e al personale dell’IZS, complimentandosi per l’iniziativa e sottolineando, appunto, la necessità di ritrovare nuova vitalità per la struttura museale sita nella centrale via del Pensiero, la seconda del suo genere in Italia.

L’iniziativa di ieri ha fatto seguito a quanto già intrapreso dall’IZSAM con la terza edizione della manifestazione “Incontriamoci in Piazzetta” svoltasi nella scorsa Primavera nella adiacente Piazzetta del Sole, e si è concentrata, per ciò che attiene gli aspetti conoscitivo e divulgativo, sul benessere e sulle modalità di comunicazione del gatto, con particolare riferimento al libro “MIAOOO! GATTOniamo insieme a RAGU’”. Gli incontri, che sono stati tenuti per le due classi in maniera distinta, sono stati presenziati da due dirigenti veterinari dell’Istituto, la dott.ssa Alessandra Paolini e il dott. Michele Podaliri Vulpiani. Interessatissimi i ragazzi, i quali hanno partecipato attivamente alle “lezioni” anche in virtù delle personali esperienze conseguenti al possesso di animali da compagnia; gli scolari, terminato l’incontro, sono stati poi accompagnati alla visita guidata al Museo.

Quello di ieri, è considerato dagli organizzatori come l’inizio di una serie di analoghi incontri, in cui verranno coinvolte le scuole anche dell’intera provincia e di più alto ordine.

La collaborazione con il Comune, come ricorda l’assessore Core, fa riferimento alla convenzione sottoscritta nel dicembre del 2016 e prevede appunto la disponibilità del sito museale per iniziative di coinvolgimento delle scuole e di sensibilizzazione dei ragazzi alle tematiche della conoscenza e della salvaguardia degli animali, nonché alla più ampia e diffusa conoscenza del particolarissimo sito museale. Un Museo che raccoglie apprezzamenti crescenti. Infatti, alcuni pezzi della collezione del Museo del Gatto di Teramo sono stati presentati – su esplicita richiesta degli organizzatori – all’evento fieristico Pets in the City, nell’ambito della prima edizione della Milano Pets Week, evento tenutosi a Milano City dal 4 al 6 ottobre 2019 e dedicato a tutti coloro che amano gli animali, con l’obiettivo di promuovere la convivenza uomo-animale.