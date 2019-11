Murales sulla Torretta Enel di Montesilvano [FOTO]

Pompei: “Questo è l’esempio di come le nuove forme di espressione possono integrarsi in un ambiente molto abitato come quello di corso Umberto”

MONTESILVANO – Dopo aver conquistato il marchio di scarpe Geox con i colori e suoi simboli, il pescarese Raul, classe 1980 al secolo Marco Rullo, ha realizzato su una torretta Enel in corso Umberto a Montesilvano un murales con i singoli rappresentanti i colori dei paesaggi abruzzesi. Lo street artist realizza le sue opere in giro per il mondo tra Los Angeles, New York, Londra, la Cina e il Perù. É coinvolto in progetti umanitari volti al sostegno delle attività didattiche dei bambini più bisognosi del Sud America.

“Dopo aver lanciato una linea di scarpe per il marchio Geox, riscontrando molto successo – afferma l’artista – , ho scelto di realizzare, in accordo con l’amministrazione comunale, un intervento sulla torretta Enel rappresentante l’amore della nostra terra, per il nostro Abruzzo. Ho utilizzato i colori del blu per indicare il mare, la montagna è in grigio e il giallo del sole, questa simbologia, il mio linguaggio è una forma di meditazione con la quale esprimo il mio mantra. Ho realizzato simboli di energia e di positività, lasciandomi andare in un canto e in una danza dove questi simboli prendono forma”.

“Ringrazio Raul – spiega l’assessore alle Politiche giovanili Alessandro Pompei – per quest’opera che si integra bene nel contesto urbano dalle forme originali e colorate. Questo è l’esempio di come le nuove forme di espressione possono integrarsi in un ambiente molto abitato come quello di corso Umberto. Esternando emozioni con un linguaggio non figurativo si può rappresentare uno stato d’animo o un pensiero con gusto. L’amministrazione comunale sta avvicinando artisti di fama internazionale che, attraverso i loro messaggi, possano rendere la nostra città più vivibile. A volte con uno sguardo aperto verso il mondo si può comprendere che può bastare davvero poco per rendere alcuni quartieri più belli”.