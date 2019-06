Mundial Beach Soccer 2019 a Montesilvano

Il 29 e 30 giugno si svolgeranno le semifinali e finali all’Arena del Mare. Saranno presenti le nazionali di Austria, Francia, Brasile e Italia

MONTESILVANO – Si è svolta questa mattina la conferenza stampa di presentazione degli eventi sportivi internazionali, che animeranno il prossimo weekend montesilvanese. Presenti il sindaco Ottavio De Martinis, l’assessore comunale allo Sport Alessandro Pompei, l’assessore comunale agli Eventi e Manifestazioni Deborah Comardi e il consigliere delegato al Palacongressi Adriano Tocco. Ad aprire il fine settimana il concerto della cantautrice salentina Dolcenera, in programma venerdì 28 giugno alle ore 21.30 al Pala Dean Martin. La data zero del tour, che prenderà il via proprio da Montesilvano, aprirà il cartellone estivo delle manifestazioni. Il concerto è gratuito.

L’evento sportivo clou si terrà sabato 29 e domenica 30 giugno, per il secondo anno consecutivo, si svolgeranno le semifinali e le finali del Mundial Beach Soccer con le nazionali di Austria, Francia, Brasile e Italia, che si sfideranno dalle ore 16.00 all’Arena del Mare (Lungomare Nord – zona Grandi Alberghi). L’evento con ingresso libero verrà trasmesso in diretta Sky. Nella scorsa stagione la manifestazione ha visto la presenza di 5.000 persone nei due giorni. Nello stesso tratto di spiaggia da domani si svolgerà il 2° Torneo Mastrangelo on the Beach con la partecipazione di 8 quartieri di Montesilvano: Colle, Mazzocco, Villa Carmine, Villa Verlengia, Cormorano, Montesilvano Centro, Villa Verrocchio, Ranalli.

PROSSIMI EVENTI SPORTIVI

Giovedì 27 giugno dalle ore 18.00 partirà il Torneo tra le associazioni calcistiche di Montesilvano (categorie Giovanissimi e Allievi).

Sabato 29 alle ore 19.00 è prevista una partita di esibizione della Pescara Calcio Femminile.

Domenica 30 giugno dalle ore 18 alle ore 22.00 nel piazzale del Pala Dean Martin si svolgerà un evento di pattinaggio con prove riservate ai bambini per far consocere da vicino il mondo rotellistico.

Da oggi fino al 28 giugno è in programma al Palaroma il torneo di Futsal Cup con 43 società presenti; 14 nazioni e 4 continenti rappresentati, che si incontreranno in 220 gare. Parteciperanno ragazzi dai 9 ai 18 anni e ragazze dai 15 ai 17 anni. Attesi all’evento più di 1.500 persone, tra atleti, staff tecnico ed ospiti.

Sabato 29 giugno dalle 9 alle 14 la Misericordia ha organizzato la manifestazione “Un buon pilota” avvalendosi di mezzi quod per affrontare con i ragazzi una guida sicura e consapevole nel rispetto delle regole e della sicurezza.

“Sarà un fine settimana all’insegna di turismo, musica e sport – afferma il sindaco De Martinis – . In pochi giorni siamo riusciti a organizzare eventi internazionale di grande rilevanza. Nonostante i tempi ristretti abbiamo intercettato la data zero del Tour di Dolcenera. Un ringraziamento particolare ai consiglieri e agli Pompei e Comardi che assessori hanno lavorato con me per accelerare i tempi. Partiremo con l’isola pedonale sulla riviera dal 9 luglio, iniziando un percorso nuovo con un lungomare più decoroso e spazi sicuri. Abbiamo disegnato una stagione estiva condivisa con l’intera maggioranza del consiglio comunale, avvalendoci anche della collaborazione di Enti come Provincia, che ci ha messo a disposizione il parcheggio di Stella Maris e Regione, che ha contribuito alla realizzazione degli eventi sportivi”.