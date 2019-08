Quali serate trovare a Pescara per divertirsi? Ultime occasioni estive per ballare caraibico, reggaeton, commerciale e milonga

PESCARA – Ultimi sprazzi di una estate che a poco a poco sta sfumando e serate di chiusura per tanti locali. E poi si partirà a brevissimo con la lunga stagione invernale. Siamo a segnalarvi gli appuntamenti più interessanti della movida a Pescara in questo weekend a cavallo tra agosto e settembre, ricordandovi che nel nostro calendario con gli eventi a Pescara è possibile trovare tutte le informazioni utili e i dettagli dei singoli pomeriggi o serate.

Il venerdì notte

Il Café del Mar a Pescara torna con la serata El Viernes Social, in consolle i djs Lomitos, Valter e Pirata. Serata speciale dedicata alla musica di Juan Louis Guerra. Al Cafe Les Paillotes cena e disco Friday Chic con musica mixata dai djs Pelè e Marco La Sorda. Ciao Mare presenta il venerdì nel nuovo Pepito Beach con cena live con con le musiche dei Fabiano & Co live. Dalla mezzanotte si balla con la musica Commerciale e house music anni 90, djset di Luca di Carlo e le voci di Cecio e Bossich. Ingresso dopocena gratuito. Al Lido 186 torna l’appuntamento con Grazie a Dio é venerdì: cena spettacolo con menù a base di pizza o pesce e in compagnia della musica di Maurizio Di Martino e Reny Love; a seguire disco con il dj set di Alberto Cantarini ed Enzo Di Pietro. A Lido Azzurro ultimo appuntamento con The Disagio Party.

Kalima Beach Club presenta Corazon il venerdi latino/reggaeton di Pescara: nell’area latina le selezioni dei djs Calente e El Timbal; nell’area reggaeton quelle della Guerilla Crew. Ingresso omaggio uomo/donna per tutta la notte. A La Lampara Italian Party – fegato spappolato con le selezioni di Umberto Palazzo dj. Allo Stabilimento Hawaii torna l’appuntamento con Blackbox Summer Flow, the freshest party in town: un mix di Hip Hop, Trap, Moonbah, Reggaeton, Afro Beat e Indie. Line up formata da Delian, Markoleeno, Miaibi e Moyen. Donne omaggio entro le 00.30. All’Unicentro di Montesilvano tango argentino con Stefania Tormenta Panucci Tj.

Il sabato notte

Al Nettunobeach Ella baila asi: cena con pizza o menù a base di pesce e dopocena in compagnia dei djs Caliente e Damiano Almonti: musica caraibica e animazione coinvolgente che faranno cantare e ballare per una serata divertente. Café del mar torna con Baraonda latina, ingresso libero dopo cena. Possibilità di cenare con i menù pizza a 20 euro o pesce a 30 euro con annesso salotto-disco per il dopo cena. Al Pepito Beach Ayvamos con la musica Reggaeton, Dembow, UrbanLatin: in consolle Dirty Mo, Gab, Christian Belmonte, Paolo Sleng Teng. Donna ingresso omaggio e riduzione liste uomo entro le ore 1.00. A La Lampara si balla in compagnia di dj Shezzan: music performance e live percussions.

Allo Stabilimento Ippobeach Closing Party per La Fanatica, “l’unica vera noche de fuego”: cena con possibilità di scelta tra menù a base di pizza o pesce e a seguire disco con i ritmi di Rnb, Moombahton e Reggaeton. Ingresso omaggio uomo/donna entro l’1.00. Al Tortuga City Crusher Summer Tour: cena spettacolo e dalla mezzanotte in poi disco; in consolle i djs Pino Titta, Andrea Germani e Jonathan Sterli. Tre Palme propone l’ultimo sabato lo facciamo a 90: musica mixata dal dj Giulio Bene.

Jambo propone Notte Imperiale, tra splendide Ancelle, Vestali, Gladiatori, Colonne, Capitelli, Triclinii, Fontane e molto altro ancora. Cena spettacolo con la possibilità di scelta tra menù pizza o pesce con prosecco di benvenuto e a seguire disco con i resident dj Andrea Mammarella, Sandy e Paul Noise. Special show di Irene Chanel e Salvo. Al Kalima serata #concalma, closing party: ingresso omaggio donna entro le 00.30. Nuovo appuntamento all’Hawaii con “Cioé [90210] e la musica house, classic house, funky, disco e anni 90/2000 con i djs Poppower e Danny Touch. Closing Summer Party allo Stabilimento La Prora. All’Unicentro di Montesilvano liscio e balli di gruppo con Sara Music live.

Domenica 1° settembre

Tortuga Beach Club a Montesilvano torna l’appuntamento della domenica: dalle 18.00 fino al tramonto si potrà volare con Blue Parrot per un beach party colorato e divertente. Dalle 18 in poi, allo Stabilimento Ippobeach Mojito Party con cocktail, food e dj set. In serata, dalle 22.30, al Lido La Vongola torna l’appuntamento con La domenica Room33 con i djs Trew e B3LM. A La Lampara musica brasiliana in compagnia della Betobanda. A Pepito Beach la domenica Freshh di ballo e divertimento con il tributo dei Jolly Blu a Max Pezzali e agli 883.