“City Crusher Tour”, evento Meetic al Tortuga Club Disco

Tappa abruzzese del tour che ha girato le spiagge più hot e le piazze più affollate del Centro-Sud Italia. Appuntamento per i single a Montesilvano sabato 31 agosto

MONTESILVANO – Meetic coccola sempre di più la community di single anche durante la stagione più spensierata dell’anno partecipando al “City Crusher Tour”. Imperdibile ultimo appuntamento del tour da segnare assolutamente in agenda sabato 31 agosto presso il Tortuga Club Disco di Montesilvano (PE) dalle ore 23:30.

Tra le palme e la sabbia, tutti i single non dovranno far altro che farsi coinvolgere dal Summer Breaker e dalle Hostess Meetic, cioè gli animatori della serata, pronti a contagiare tutti con quel carico di energia positiva utile a rompere il ghiaccio e conoscere meglio gli altri partecipanti. Gli ingredienti per farlo sono tantissimi, a cominciare dal particolarissimo cocktail creato apposta per l’occasione, il Tiky White: vodka, zenzero, lime e la nuova Red Bull White Edition al cocco. Ogni single insieme al rigenerante cocktail riceverà anche un bracciale rosa Meetic utile per farsi riconoscere dagli altri single e magari far colpo con qualcuno e iniziare una vera storia d’amore.

E poi si balla e si canta tutti insieme appassionatamente, ma soprattutto si gioca e si interagisce come non mai. Basta partecipare alla Meetic Challenge per rendersene conto: gli animatori distribuiranno delle speciali carte “ice-breakers” con su scritti una serie di suggerimenti, prove di coraggio o domande insolite che fungeranno da deus ex machina per far interagire e mettere a proprio agio le centinaia di single abruzzesi.

Il “City Crusher Tour” giunge così all’ultima tappa dopo aver toccato alcune tra le più belle spiagge della Puglia, della Campania e della Sicilia, le location più cool dell’estate, i luoghi ideali per godersi le vacanze con uno spirito libertino e aperto a nuovi incontri e perché no, anche all’amore.