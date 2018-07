Movida a Pescara, gli appuntamenti dal 20 al 22 luglio

Quali serate trovare a Pescara per divertirsi? Grey Goose e Fisichella a Penelope a mare. Sabato al Tortuga Bombelaya con lo show Babilonia, Baya la Maja. Ritmi latini a Café del Mar e Nettuno

PESCARA – Pescara è ormai entrata nel periodo più intenso e affollato dell’anno e le serate, in particolare quelle del weekend, sono sinonimo di movida. Vediamo nel dettaglio gli appuntamenti che ci attendono nel weekend di luglio dal 20 al 22 luglio, ricordandovi che nel nostro calendario disponibile nella sezione eventi è possibile trovare tutte le informazioni utili e i dettagli dei singoli eventi.

Il venerdì notte

Si comincia con l’aperitivo prolungato e musicato al Lido L’Adriatica con Chicco Giraldi e Yader Vicario in consolle. Aperitivo lunghissimo anche al Lido Bora Bora, accompagnato dalle selezioni di Umberto Palazzo dj. Al Palm Beach: cena dalle ore 21 con menu di pesce, carne o pizza e serata disco dalle ore 23. In consolle dj MakMik. Nuovo appuntamento al Nettuno Beach: cena (menu pesce e 30 euro, menu pizza a 20 euro) e disco. Musica mixata dai djs Andrea Germani, Damiano Almonti e Cesare Sampo. Al Lido 186 torna la serata Grazie al cielo è venerdì: cena spettacolo (menu pizza a 20 euro, pesce da 30 a 35 euro) con Niky ed Erika del Rosso Duets e a seguire disco con Enzo Di Pietro e Alberto Cantarini. Consueto appuntamento per gli amanti della Milonga alla terrazza dell’Unicentro di Montesilvano in consolle la TJ romana Stefania Tormenta Panucci. A Penelope a Mare Grey Goose con “Vive la nuit” e Giancarlo Fisichella ospite della serata.

A La Lampara I love Dance Party: musica mizata dal dj Roby Liza. Torna l’appuntamento con La Plage @ Qube Savage presso il Lido Azzurro a Pescara sud: in consolle djs Marcello Lemme e Allen May. Serata latina anche al Cafè del Mar. Si balla su due aree: al ritmo di bachata, salsa, merengue, kizomba e balli di gruppo con lo staff del locale nella prima, nella seconda reggaeton. Cena e dopocena. Ai Cantieri Metropolitano, presso lo Stabilimento San Marco, le sonorità del Reggaeton incontrano l’energia del Reggae e della Dancehall Music: in consolle i djs El Rubio, Gab e B3lm. Al Club Zero 11, presso il Lido la Vongola, si balla in compagnia di Togue, Sonskick e Alessio Pantss.



Il sabato notte

Dalle ore 19 al Lido Bora Bora musica in compagnia del dJ Paolo Chiodelli e suoni funk jazz disco breaks brazilian hip hop. Nuova serata al Cafè del Mar di Pescara con cena (menu pizza, pesce e arrosticini) e dopocena al ritmo di bachata, salsa, merengue, kizomba e balli di gruppo con lo staff del locale. Nell’area 2 musica reggaeton. Al Pepito Beach2BAD serata per tutti gli amanti del genere reggaeton, hiphop e dancehall. Resident DJ nella main room Dirty Mò con reggaeton, dembow e urbanlatino mentre nella sala 2 hip-Hop, reggae, dancehall, trap con Gab, Madzooka, Lickshot Sound, B3LM Trew. Special guest il peruviano Dj Final. Al Camuzzi Bistrot a mare/Baja La Maya si balla in compagnia dei djs Marco La Sorda, Pelè, Giuseppe Polidori e Sampo. “Bombelaya” al Tortuga con resident djs Johnatan Sterli, Alessandro Marini, Andrea Germani e Pino Titta. Alla terrazza Hawaii di Pescara serata different vibes con Silvie Loto e Ale Rapini.

Serata caraibica al Nettuno beach club. Cena con menù pesce o sushi a partire da 25 euro o pizza da 20 euro. Musica e animazione coinvolgente per far cantare e ballare un po tutti. In consolle i Djs Daniel Prince de Cuba, Caliente e Valter Di Giovanni. Torna la Pazza idea del Jambo con musica mixata dai dj Andrea Mammarella, Alessio Rulli e Erika del Rosso. Special show di Irene Chanel e Irene Pelaca. Nuovo appuntamento con “La dolce vita” del Lido 186: cena e disco con musica mixata dai djs Alessio Rulli e Emany Brandolino.

Al Tre Palme cena (menù pizza o pesce) con live music dance e dopocena in compagnia di Raffaele Di Vincenzo dj. Dalle ore 22 alla Lampara Shezzan music performance. Nuova serata per Cantieri Soundbeach presso lo Stabilimento San Marco: special guest saranno Nathan Barato e Mazo. Nella nuova cornice del Qube Savage, presso il Lido Azzurro, torna il Blackbox Summer Flow, il party Trap / Hip Hop / Moombah / Dancehall / Afrobea. Musica mixata dai djs Markoleno, Mozo e Beez.

La domenica

Tanti le feste sulla spiaggia. Dalle ore 16 appuntamento con La domenica fresh del Pepito Peach con musica mixata da Alessio Rulli, ingresso gratuito. A partire dalla stessa ora al Lido Bora Bora arrosticini e selezione musicale di Mr. Simon dj. Dalle ore 18 allo Stabilimento San Marco appuntamento con il Taka Tiki-Exotic Swing party. Stesso orario per Boqueria nel chiosco tra La Lampara e Le Hawaii con la selezione musicale dei djs Cream, Re_Named & Marcello Lemme. Serata caraibica al Palm Beach con ingresso gratuito/aperitivo classico, di terra o di mare e a Lido La Bussola sempre nella formula cena e dopocena. Al Lido la Vongola, invece, serata Room: reggaeton, trap, revival e italiana.