Moto3, l’abruzzese Stefano Nepa vince al Mugello

Il pilota abruzzese, a 40 giorni dal brutto incidente di Estoril, ritorna alle gare e alla vittoria all’Elf CIV. Sarà presto wild card al Mondiale Moto3

COLOGNA SPIAGGIA – Stefano Nepa ritorna in sella e lo fa alla sua maniera. Il giovane talento abruzzese di Cologna Spiaggia, ha stravinto la gara del Mugello di sabato infliggendo distacchi abissali ai suoi avversari, oltre 9,5 sec.

Poco più di un mese fa, durante la gara del CEV Mondiale Junior Moto3, è stato vittima di una rovinosa caduta che gli ha procurato la frattura del malleolo tibiale. Nonostante la gravità dell’infortunio, Nepa è rientrato alle competizioni a tempo di record, dopo soli 28 giorni, e lo scorso weekend all’Elf CIV al Mugello si è reso protagonista di un’altra eccellente performance che arricchisce il suo già cospicuo palmares.

In Gara1 del sabato, scattato dalla terza casella in griglia, conquista la testa della corsa dopo poche curve e a suon di giri veloci, accumula un vantaggio massimo di quasi 11 secondi dal primo gruppo di inseguitori. Il passo gara mostrato è simile a quello che lo scorso anno gli ha permesso di vincere per ben tre volte durante la stagione, sempre per distacco.

In Gara2 della domenica, parte più cauto e per metà gara finisce nella classica bagarre del primo gruppo. Dopo 6 giri, prende la testa della corsa e comincia a martellare un passo gara che, a poco a poco, fa staccare quasi tutti gli avversari. Restano i soli Rossi e Spinelli del Gresini Team a tenergli testa a pochi secondi. Nel corso dell’ultimo giro avviene il ricongiungimento con i due inseguitori e nella successiva volata finale, Stefano Nepa è secondo al fotofinish a soli 54 millesimi .

Le dichiarazioni del dopo gara:

STEFANO NEPA: ”Non mi aspettavo di poter lottare per la vittoria in quanto sono ancora abbastanza sofferente dall’infortunio e non sono al 100% fisicamente. Tuttavia ho trovato subito ottime sensazioni con la moto e sono molto felice del risultato complessivo ottenuto in questo weekend. Ora mi aspetta la conferma al Mondiale Junior fra 15 giorni a Le Mans e poi non vedo l’ora che arrivi il weekend del GP Italia proprio qui al Mugello. Un sogno che si avvera e voglio ringraziare la mia famiglia e tutti gli sponsor per il grande sostegno che mi hanno offerto negli anni”.

ADRIANO NEPA (Team Manager NRT): “Quello del Mugello è stato un buon test in vista dei prossimi appuntamenti e per verificare la condizione di Stefano. La settimana passata a Valencia avevamo sofferto un po’ ma è normale visto il mese di stop forzato a causa dell’incidente. Ora siamo certi che si può solo migliorare e fiduciosi che si potrà far bene anche alle prove del Mondiale”.

Infatti proprio nei giorni scorsi è stata diffusa la notizia ufficiale che Stefano Nepa, in sella alla sua KTM del Team NRT, è stato ammesso come wild card alla partecipazione del GP d’Italia – Mondiale Moto3 che si svolgerà proprio sul circuito toscano il prossimo 03 Giugno. A soli 16 anni, sarà l’esordio assoluto nel mondiale di categoria.