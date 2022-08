Mostra mercato del tartufo a Quadri il 20 e 21 agosto

Torna, dopo qualche anno di fermo, la manifestazione enogastronomica a base di Tartufo che è in programma i giorni sabato 20 e domenica 21 agosto

QUADRI – Il Comune di Quadri organizza, in collaborazione con tutte le associazioni, di cui capofila è l’”Associazione Ecologica Quadri”, l’imperdibile rassegna gastronomica in cui gustare piatti tipici a base di Tartufo. Ad attendervi anche stand espositivi con prodotti tipici, tanti eventi per grandi e piccini, e ospiti speciali. L’appuntamento è per Sabato 20 e Domenica 21 Agosto. Stand espositivi aperti dalle ore 9:00 fino alle 24:00, stand gastronomici aperti sia a pranzo che a cena. Di seguito la locandina con il programma completo.