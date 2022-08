Corsa podistica di 7.5 km a Casalbordino: programma 2022

CASALBORDINO – Tutto pronto o quasi per sabato 20 agosto a Casalbordino con la rievocazione di una corsa podistica a Casalbordino che collega le Madonnina del paese e quella del lido. Il merito va all’impegno e alla passione della Polisportiva Casalbike che quest’anno è diventato un vero punto di riferimento e crocevia di tanti bikers e runners nel territorio di Casalbordino dopo aver messo in cantiere la gara podistica all’antivigilia di Natale nel 2021 e quest’anno il ciclocross nel giorno dell’Epifania, la Marathon nel mese di Marzo e qualche settimana fa il Campionato Nazionale Duathlon Uisp.

Per quel che concerne la gara di domani pomeriggio, dopo la partenza dal paese prevista alle 18:30, il percorso di 7,5 chilometri interessa un tratto ciclo-pedonale della Via Verde su fondo sterrato battuto di 5 chilometri fiancheggiando la chiesetta della Verdugia e poi si incontra l’asfalto solo negli ultimi 2,5 chilometri per arrivare sul lungomare in largo Aldo Moro.

“Ho voluto rinverdire questa corsa – spiega Bruno Fantini a nome della Polisportiva Casalbike – che si faceva negli anni novanta dal mare fino al paese nella villa comunale dove si svolgeva la Festa dell’Unità. Prevediamo una discreta presenza di podisti, abbiamo messo su un tracciato muscolare e variegato con tratti sterrati ed anche asfaltati ma si compie il tragitto al contrario rispetto alla gara di 30 anni fa. Ringraziamo l’amministrazione comunale di Casalbordino che è sempre vicina ai nostri eventi ed anche gli affezionati partner Vini Fantini, Bistrot 69, Coal Casalbordino, Pasta De Cecco, Brake Beer e Vini Tiberio”.

Il ritrovo è previsto alle 17:00 in largo Aldo Moro (Madonnina del lido). È previsto un servizio di bus navetta (due mezzi a disposizione per un massimo di 40 persone cadauno) per accompagnare i podisti al punto di partenza a Piazza Settimio Zimarino (Madonnina del paese) disponibile fino alle 18:00

Le premiazioni interessano i primi tre assoluti uomini, le prime sette assolute donne, i primi tre di categoria uomini e la società più numerosa.