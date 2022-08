Mostra “La giornata romantica in fotografia” a Scanno dal 26 al 28 agosto

Per questo scorcio di fine Agosto un weekend a Scanno dove è possibile vivere alcuni momenti di fotografia legati al territorio

SCANNO – L’Associazione Culturale INABRUZZO onlus, con sede in Aielli (Aq) e la pro Loco di Scanno vi propongono un weekend di fotografia a Scanno (Aq). Da oggi 26 Agosto fino a domenica 28 Agosto è visitabile la mostra fotografica “La giornata romantica in fotografia” ed: 2022. La mostra è esposta presso la Volta delle idee, dalle ore 10:00 alle ore 23:00, in via Ciorla 25A Scanno.

Le fotografie esposte sono 17 e gli autori sono: Andrea Golino, Anna Maria Costa, Antonina Orlando, Bianca La Pietra, Cesidio Silla, Corrado Nannarone, Davide Cetrone, Diana Santomartino, Edoardo Ferrini, Errico Fioretti, Eugenio Quattrocelli, Massimo Galeazzi, Michele Sinesio, Milena Falcone, Nicola Piscitelli, Rocco Spinetta, Umberto D’Eramo

Nella giornata di domenica, oltre alla premiazione di vincitori del contest che si terrà alle ore 18:00 è previsto uno shooting fotografico con illustrazione e narrazione della storia del costume scannese.

Per informazioni visitare il sito http://www.scannoromantica.it