Mostra di Arte Dinamica del Maestro Giampiero Gigliozzi a Lucoli

PESCHIOLO DI LUCOLI – Si terrà a Peschiolo di Lucoli nella galleria d’arte del maestro scultore Giampiero Gigliozzi sita nella centrale via dell’arco nei giorni 19 – 20 – 21 luglio, un’esposizione di opere dedicate al mondo dell’arte dinamica dal tema “Spazio Inerte”, il programma prevede l’apertura della mostra espositiva alle ore 19,00 con ingresso libero. Spazio inerte, è una proposta di arte condivisa, dove entrano in contatto varie forme di linguaggio.

L’esposizione include, oltre ad una parte del lavoro svolto negli ultimi tre anni dall’artista Giampiero Gigliozzi, anche una piccola trasversalità di eventi tra cui l’opera inedita del pittore e incisore Lorenzo Bruno che con sue incisioni ha tra l’altro conseguito notevole successo recentemente a Matera e un’esibizione del “Trittico Astratto” grandi artisti del teatro aquilano, composto da Marco Valeri, Emilia Pizzoferrato e Stefano Valeri che proporranno una performance teatrale-musicale-sperimentale.

L’iniziativa culturale ha meritato l’apprezzamento del noto esperto d’arte Sergio Paolo Sciullo della Rocca che così si è espresso: “Se la parola arte, significa abilità nel fare qualcosa o mezzo per comunicare, certamente nelle opere presentate in questa mostra dal maestro Gigliozzi, è presente il linguaggio dell’immediato, colpiscono, raggiungono l’anima del visitatore attento, conducendolo quasi per mano in mondo mistico e spirituale. L’impatto che si ha al cospetto con opere come “L’ultimo anelito”, o “La tentazione”, rispecchiano pienamente l’animo di questo grande artista del nostro tempo“.

Dunque tre serate suggestive da vivere tra le montagne della superba e bella valle di Lucoli.

Foto di Asmodeo Rennes