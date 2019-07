Impavida Ortona: arrivano Astarita e Del Fra

Lo schiacciatore del PAG Taviano e il palleggiatore classe ’99 i neo acquisti. Conferma per la terza stagione di Menicali

ORTONA – In questi ultimi giorni la Sieco Service ha effettuato alcune operazioni di mercato. Sono arrivate due nuove pedine ovvero lo schiacciatore Francesco Astarita e il palleggiatore Antonio Del Fra. Conferma la sua presenza per il suo terzo anno Michael Menicali. Andiamo a vedere nel dettaglio i dettagli dei tre giocatori.

FRANCSCO ASTARITA

Nato il 4 luglio del 1993 a Vico Equense (Napoli), Francesco Astarita compie la trafila delle giovanili a Meta di Sorrento, prima di essere notato dal Club Italia, fucina di giovani talenti. Ed è con il Club Italia che, a soli sedici anni, farà il suo esordio in un campionato Nazionale, quello di B2. Subito il salto di categoria, la stagione successiva Francesco si accasa con il Sorrento in B1. Ancora una volta le sue prestazioni saltano agli occhi dei talent scout, questa volta del Trentino Volley, che lo vogliono per arricchire il proprio vivaio. Nella stagione 2011/2012 è nella seconda squadra del Trentino Volley in B2. Dopo essere passato per Cagliari (B1) e Cosenza (B1) Astarita approda a Castellana Grotte e nella stessa stagione i castellanesi conquistano la tanto ambita Serie A2. Francesco è confermato anche per la stagione successiva ed è quindi esordio nella pallavolo che conta. L’avventura in A2 continua con due stagioni a Taviano e finalmente l’approdo alla Sieco Service Impavida Ortona per il prossimo campionato 2019/2020. Nelle tre stagioni in Serie A2 Credem Banca fino ad ora disputate, Francesco Astarita ha messo a segno 407 punti, dei quali 31 conquistati dalla linea dei nove metri e 39 a muro.

«Sono entusiasta di arrivare in una realtà pallavolistica importante qual è la Sieco. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare. Sono pronto a lavorare al cento per cento e a mettermi a disposizione del Mister e della società. Con questa nuova formula il campionato di A2 è diventato estremamente competitivo e che il livello sia più vicino che mai a quello di SuperLega. Sono convito che lavorando con dedizione e spirito di sacrificio riusciremo a toglierci delle grandi soddisfazioni divertendoci in campo e facendo divertire i tifosi sugli spalti. A presto!».

ANTONIO DEL FRA

Classe ’99 per 190 centimetri di altezza, Antonio del Fra nasce a Vasto dove muove i suoi primi passi nel mondo del volley, ma è con la BTS San Salvo che assapora i primi campionati giovanili. Il suo talento è chiaro e limpido così che presto arriva l’interesse di società più blasonate. La Teate Volley Chieti lo vuole per il proprio settore giovanile e con lui in campo, nel 2016 è Campione Regionale Under 17. L’anno successivo approda proprio alla Sieco Impavida Ortona e arriva così anche il titolo di Campione Regionale Under 18. Il Grande Salto arriva però nella stagione 2017/2018 quando la Sir Safety Perugia mette gli occhi su di lui. In terra umbra Antonio conquista l’ennesimo titolo regionale, questa volta Under 20. Come già accaduto con Chieti ed Ortona, anche con i perugini disputa un campionato di Serie C ed è subito un successo. Antonio si mette in luce e l’anno successivo è sempre a Perugia, ma questa volta con la squadra di Serie B dove gioca da titolare. Nella stagione 2019/2020 Antonio ritrova Ortona, e con questa disputerà il suo primo campionato nella “pallavolo che conta”.

Ma non c’è solo la pallavolo indoor per Antonio. Nella stagione estiva Del Fra si sposta sulla sabbia riscuotendo anche qui successi vincendo la tappa vastese del campionato Nazionale U19 di Beach Volley ed aggiudicandosi nello stesso tempo anche il titolo di miglior giocatore.

«Sono contentissimo di tornare ad Ortona. Conosco già l’ambiente, avendo giocato e vinto con l’Impavida un campionato Under 18. Da un po’ di anni a questa parte la SIECO è una società molto importante nel panorama della pallavolo nazionale e spero quindi che questa esperienza in Serie A2 sia per me occasione di crescita sia dal punto di vista tecnico che professionale».

MICHAEL MENICALI

Nato a Moncalieri, in provincia di Torino, l’8 marzo del 1990, Menicali è un centrale classe ’90 alto 203 centimetri. Cresciuto nel Volley Chisola, Michael fa il suo esordio in un campionato nazionale nel 2009 tra le fila del Biella in B2 e con la stessa conquisterà nel 2011 la promozione in B1. Arrivano poi due stagioni a Cagliari, sempre in Serie B1 e poi, la tanto agognata serie A2 nel 2014 grazie alla Caffè Aiello Corigliano. Arriveranno in seguito Civita Castellana prima e Siena poi, con la quale conquisterà nel 2017 la Coppa Italia di Serie A2. Dal campionato 2017/2018 approda alla SIECO e ne diventa punto di riferimento. Nella stagione 2019/2020 mette a segno 188 punti, dei quali 63 grazie al muro e 13 direttamente dal servizio.

La parola a Menicali: «Sono contentissimo di poter giocare nuovamente per la maglia dell’Impavida, una grande famiglia composta da dirigenti, tifosi e tutti quelli che ruotano intorno a questa realità. Spero che la squadra riesca a disputare un buon campionato, ma non vedo perché non dovrebbe, dato che i presupposti per fare bene ci sono tutti. Un saluto ai mitici Dragoni e a tutti i tifosi dell’Impavida».