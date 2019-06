“Chi dice donna dice…”, inaugurazione mostra all’Aurum Pescara

Il 21 giugno l’apertura della mostra d’arte contemporanea sarà preceduta da un dibattito e dall’omaggio a Pina Bausch

PESCARA – Domani, venerdì 21 giugno 2019 ore 18.30 presso “Aurum – la fabbrica delle idee” in Via Largo Gardone Riviera a Pescara vernissage della Mostra d’Arte contemporanea “Chi dice donna dice… evoluzione nel tempo” a cura di Rosetta Clissa. L’apertura della mostra sarà preceduta da un dibattito al quale interverranno come relatori: Beniamino Cardines “donna e spiritualità”, Tiziana Cavuti “neuroscienze”, Barbara Cipolla “psicoanalisi”, Franca Minnucci “cultura”, Valentina Muzii “arte”. Seguirà una performance “Io sono amore” omaggio a Pina Bausch a cura del collettivo artistico Bibliodrammatica aps. La Mostra sarà visitabile tutti i giorni dal 21 al 27 giugno 2019. L’Evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Pescara Assessorato alla Cultura.

Rosetta Clissa, curatrice della mostra: “L’Arte deve donarsi, proprio come hanno fatto e fanno le donne ogni giorno. Sono molto felice di poter dare un contributo alla consapevolezza e alla formazione di una nuova coscienza nei confronti del valore delle donne nella società e ringrazio tutti gli artisti e i relatori che hanno accolto il mio invito entusiasti di partecipare”.

Beniamino Cardines, regista: “Non c’è un tempo umano senza la donna protagonista, non c’è vita sulla terra senza che un grembo materno non l’abbia accolta gestata partorita. Ognuno di noi deve qualcosa a sua madre e tutti dobbiamo qualcosa alla madre terra e alla sua silenziosa preghiera che ritorna in ogni cultura, incessante come un mantra, d’amore inesauribile”.

ARTISTI PRESENTI

Molti gli artisti presenti tra pittura, scultura, fotografia, installazioni: Sandro Aceto (OTECA), Giuliana Aceto, Maria Aceto, Davide Bernardini, Raffaella Bonazzoli, Giuseppe Campanaccio Lucantoni, Beniamino Cardines, Annalisa Cerio, Greta Chiaravalle, Matilde D’amico, Sabrina D’arcangelo, Nestore Del Boccio, Daniela D’incecco, Antonella Di Giandomenico, Anna Fragale, Patrizia Franchi, Danila Fulgenzio, Katia Libonati, Amelia Lucci, Paride Mariotti, Lisa Marfisi, Violetta Mastrodonato & Marcello Specchio, Alessio Mazzarulli, Lollo (RICCI Lorerno), Marisa Orsatti, Francesca Raia, Miriam Scarpone, Mimmo Sarchiapone, Alessandro Sigismondi, Marco Sperandii, Eugenio Tamantini, Pina Trabucco, Cesira Verna, Digital Art By Argentino Mazzarulli.