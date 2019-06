4° Cerrano Cup & 2° Veleggiata in Area Marina Protetta Torre del Cerrano

La manifestazione sportiva si terrà il 30 giugno e verrà presentata il prossimo 22 giugno all’Universo Sport Club – Centro Universo Silvi Marina

SILVI – La Cerrano Cup torna nel mare dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano. L’iniziativa, anche per l’estate 2019, vede il territorio dell’AMP ospite della prova valida per il campionato zonale altura e minialtura e di una veleggiata per barche non stazzate. I dettagli della sua quarta edizione saranno illustrati nella conferenza stampa alla presenza dei rappresentanti delle associazioni coinvolte, i Sindaci dei Comuni di Pineto e Silvi ed il Presidente dell’Area Marina Protetta e tutti gli sponsor della manifestazione che hanno garantito la continuità dell’evento.

Verrà presentato il programma della manifestazione che sarà tutta dedicata al mare ed alla vela, di cui l’Area Marina Protetta è il principale promotore in collaborazione con il circolo velico la Scuffia Pescara e la partecipazione di diverse associazioni: Leganavale Pineto, Associazione Fratello Mare, Associazione Guide del Cerrano, Associazione Borgo marinaro,Ente Porto Di Giulianova , Circolo Nautico Silvi, Circolo velico La scuffia, Federazione italiana Vela IX zona ed il Porto Turistico Marina di Pescara.

La manifestazione sportiva, arrivata alla IV^ edizione grazie ad una sinergia attuata con i tanti attori del territorio, è divenuta ormai “una classica” del calendario FIV IX Zona. Un’iniziativa che l’AMP promuove con orgoglio ,insieme ai circoli ed associazioni legate al mare presenti nel territorio, ed è voluta proprio per la sua compatibilità con l’ambiente marino. L’attività velica , infatti, non è solo una proposta sportiva sostenibile ma una filosofia di vita per chi vuole vivere il mare in pieno equilibrio con la natura e imparare a conoscerlo, la vela può rappresentare un connubio fra sport, natura e promozione del territorio davvero indissolubile.