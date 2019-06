Teramo, acquisti digitali: la Provincia organizza un corso sul MEPA

TERAMO – Trasparenza, semplificazione, efficienza e risparmio: obiettivi che non sempre convivono nei processi burocratici ma che, almeno nel campo degli acquisti, ha trovato la giusta sintesi grazie al mercato elettronico della PA. Il MEPA è il mercato virtuale per gli acquisti realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite Consip nell’ambito del Programma per la Razionalizzazione degli Acquisti nella P.A.

Alla luce dell’impatto che tale piattaforma ha sulla riorganizzazione dei processi interni e per illustrarne vantaggi e modalità di funzionamento, la Provincia di Teramo, in collaborazione con Consip, ha organizzato un momento formativo rivolto non solo al proprio personale ma anche ai dipendenti dei 47 Comuni del territorio che si svolgerà il 28 Giugno dalle 9.30 nella sala Polifunzionale della Provincia.

“Da agosto 2017 le categorie di abilitazione sul MePA sono state estese anche in considerazione della disposizione del nuovo Codice dei Contratti che ha reso obbligatorie le comunicazioni e gli scambi di informazioni fra ente e imprese e mondo professionale attraverso le piattaforme digitali” spiega la segreteria generale dell’ente Daniela Marini che aggiunge: “Parlare di efficientamento dei servizi, oggi, significa realizzare processi amministrativi più rapidi in cui sono eliminate le procedure superflue e ridondanti che non portano valore aggiunto: si ottiene in questo modo maggiore trasparenza nelle transazioni, la riduzione diminuzione degli errori, lo snellimento della burocrazia e la riduzione dei flussi cartacei di documenti”.

COME PARTECIPARE

La modalità di partecipazione prevede la Registrazione obbligatoria sul portale www.acquistinretepa.it alla sezione Supporto/Eventi e presentazione della mail di avvenuta registrazione. [link diretto http://www.provte.cloud/mepa]

A relazionare sarà Andrea Di Tommaso della Direzione Programma Razionalizzazione Acquisti P.A. Consip.