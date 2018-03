Mosciano Sant’Angelo: Educazione affettiva, o ideologica?

MOSCIANO SANT’ANGELO (TE) – Ieri pomeriggio (28/3/2018), nell’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo “G. Cardelli” di Mosciano, è stato presentato ai genitori il Progetto “Educazione all’affettività”, destinato agli alunni di terza media.

Il progetto, finanziato dal MIUR, e realizzato con l’intervento delle psicologhe Giulia Di Donato e Gloria Di Rocco, avrebbe l’obiettivo “di promuovere nei ragazzi una riflessione sulle modalità utilizzate per definire la propria identità, nella dimensione corporea, nella prospettiva relazionale e nella sfera affettiva.

Durante gli incontri (5, in orario curricolare), le dottoresse forniranno

elementi di riflessione sull’età adolescenziale e sul faticoso, ma fondamentale ruolo di genitori in questo momento evolutivo dei ragazzi.”

Il dirigente scolastico Alessandro Battistella ha introdotto l’incontro, asserendo che l’educazione affettiva fosse un preciso dovere della scuola; ha continuato la dott.ssa Di Donato, leggendo delle slide molto generiche, e rispondendo sicura, alla domanda di un genitore, che “La teoria gender non esiste”.

I genitori presenti hanno chiesto alle psicologhe di fare esempi concreti su quello che verrebbe insegnato ai loro figli: uno degli esercizi sarà dunque la presentazione di certi oggetti, con la domanda se quegli oggetti siano appannaggio femminile o maschile. Il senso sarebbe quello di smontare gli stereotipi, e arrivare alla conclusione che nessun oggetto sia di uso esclusivo di uomini o di donne.

Solo che come esempio è stata scelta una gonna, ma il kilt non è una gonna, una tunica non è una gonna, e i monaci buddisti non indossano gonne.

A un genitore che chiedeva, quale fosse il fine ultimo di “smontare gli stereotipi”, le due professioniste non hanno saputo, o voluto rispondere.

Alla domanda, se tra gli stereotipi che il corso si propone di smontare, ci fosse anche la famiglia tradizionale, psicologhe e dirigente scolastico hanno maldestramente divagato, mostrandosi spiazzati, quando ad ogni affermazione “politicamente corretta”, i genitori presenti contrapponevano loro una visione diversa, da quella proposta dal c.d. pensiero unico.

Una platea tutt’altro che dormiente, insomma, molto attenta a termini e concetti, che ha imbarazzato in modo evidente anche il preside, semplicemente domandando “Ma chi è, che finanzia questo corso?”