Montorio, pagamento tributi locali: ecco come mettersi in regola

MONTORIO AL VOMANO – “Lo spirito che muove l’azione dell’Amministrazione è quello di dare più servizi ai cittadini, meno degrado, strade riqualificate, nuovi spazi per le famiglie, più aiuti alle giovani coppie, un vero sostegno ai nostri nonni, con la possibilità di abbassare i tributi comunali. In altre parole, miglioreremo la qualità della vita dei cittadini, realizzando una Montorio più fruibile, più bella e più attrattiva per residenti, turisti e imprese” lo si apprende da una nota del Comune di Montorio al Vomano. Si legge ancora:

“Vogliamo un Comune “amico” dei cittadini. Per farlo ognuno deve fare la sua parte: da un’analisi dei dati si era riscontrato che numerosi cittadini non avevano provveduto alla regolarizzazione dei tributi. Nell’ultimo mese questo trend si è invertito, segnando un record nel pagamento dei tributi locali, ma ancora non basta. Ora chiediamo ai cittadini di stipulare un “patto” con il Comune.

Invitiamo i cittadini, che ancora non avessero pagato IMU/TASI/TARI 2016-2017-2018-2019, a regolarizzare la loro posizione prima della fase di accertamento (con un aggravio di spesa a norma di legge che va dal 30% al 100% dell’importo). Solo chi sarà in regola con i pagamenti potrà accedere alle agevolazioni previste nel Bilancio di previsione comunale, già approvato in Giunta e che andremo ad approvare in Consiglio, dove alcuni servizi per famiglie e giovani coppie saranno gratuiti”.

N.B.: PER INFORMAZIONI, I CITTADINI POSSONO CHIAMARE L’UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE. CONSIGLIAMO DI INVIARE UN’E-MAIL CON I PROPRI DATI (NOME, COGNOME, NUMERO DI CELLULARE), COSÌ DA ESSERE RICONTATTATI.

Ufficio Tributi

Numeri telefonici: 0861 502.225 – 0861 502.226 – 0861 502.215

E-mail: marini@comune.montorio.te.it; lelli@comune.montorio.te.it