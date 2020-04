Montorio al Vomano, domani mattina riapertura della Provinciale 42

MONTORIO AL VOMANO – Dopo un intervento di rimozione dei massi caduti sulla provinciale 42, nel territorio di Montorio al Vomano, domani mattina la Provincia riaprirà al traffico la strada che collega il capoluogo a numerose frazioni. La strada è stata danneggiata dalle copiose pioggie del 26 e 27 marzo scorso che hanno causato numerosi problemi alla rete provinciale.

“Si tratta di una riapertura condizionata – spiega il consigliere provinciale delegato alla viabilità Lanfranco Cardinale – nel senso che lasciamo aperta la strada ma la chiuderemo, per prudenza, in caso di maltempo. Nel frattempo abbiamo in programma un intervento per sistemare il versante e metterlo in sicurezza. Lavori già finanziati per 887 mila euro con i fondi sisma l’Anas e che cercheremo di far partire il più presto possibile”.