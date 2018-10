Montesilvano, Via Rimini: tornano in azione gli incivili del rifiuto selvaggio

Cilli: “Ancora una discarica abusiva”

MONTESILVANO (PE) – A tre giorni dalla individuazione e rimozione della ennesima discarica abusiva nell’area antistante via Rimini, gli incivili sono tornati ad abbandonare i loro rifiuti a cielo aperto.

«Purtroppo ci sono persone – sottolinea l’assessore all’Igiene Urbana Paolo Cilli – che non capiscono che abbandonare i rifiuti per strada, non significa esclusivamente infrangere la legge, ma danneggiare l’ambiente e l’immagine della città e soprattutto mettere a rischio la qualità della vita di Montesilvano. La ditta provvederà quanto prima alla rimozione dei materiali abbandonati, ma è veramente importante che chi si rende protagonista di tali aberranti episodi comprenda che è davvero inaccettabile continuare a scaricare abusivamente i propri rifiuti, quando peraltro ci sono tantissimi servizi a disposizione, completamente gratuiti, oltre che semplici da utilizzare per conferire taluni materiali».

Per conferire rifiuti ingombranti è possibile utilizzare: il ritiro a domicilio, previa prenotazione telefonica, al numero verde 800195315 per telefonia fissa e 085 8620460 per i cellulari; e il centro di raccolta, in via Inn, aperto le mattine del lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9.30 alle 12.30 e i pomeriggi di martedì e giovedì dalle 15 alle 18 (dall’1 ottobre al 31 maggio) e dalle 16 alle 19.