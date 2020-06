Montesilvano, variazione Fondo Pluriennale Vincolato 2019: approvata delibera

MONTESILVANO – Questa mattina la giunta comunale ha approvato la delibera di variazione al Fondo Pluriennale Vincolato 2019, che consentirà un riaccertamento ordinario parziale dei residui.

“Questo provvedimento – spiega l’assessore alle Finanze e Tributi Deborah Comardi –permette di anticipare la liquidazione delle somme dovute dal Comune alle imprese, che hanno avuto regolari affidamenti nel corso del 2019 e che altrimenti avrebbero dovuto attendere l’approvazione del rendiconto. Si tratta di una somma complessiva pari a euro 400.000,00 euro. L’atto consentirà inoltre di far partire lavori presso il cimitero pari ad euro 665.000,00.

In un momento particolare per la nostra economia, dovuto all’emergenza sanitaria Covid-19, per andare incontro alle ditte che si trovano in difficoltà abbiamo deciso di accelerare le tempistiche dei pagamenti, che a seguito della proroga del termine di approvazione del consuntivo rischiavano di slittare temporalmente in avanti. L’ottica già avviata da questa amministrazione comunale è quella di rispondere e di andare incontro alle esigenze del tessuto produttivo del territorio: questa azione si pone proprio in questa direzione”.