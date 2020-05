Montesilvano, il sindaco incontra il nuovo Comandante dei Carabinieri

“Al nuovo comandante Camillo Renzetti desidero formulare i miei più sentiti auguri di buon lavoro e di buon insediamento”

MONTESILVANO – Il sindaco Ottavio De Martinis ha salutato il nuovo comandante della stazione dei carabinieri di Montesilvano, Camillo Renzetti in una visita ufficiale a Palazzo di Città, insieme al capitano Luca La Verghetta. Il luogotenente carica speciale, Renzetti ha preso servizio da ieri a Montesilvano, dopo aver guidato la stazione dei carabinieri di Città Sant’Angelo. Il sindaco De Martinis ringrazia il precedente comandante, il maresciallo maggiore Domenico Addesi, trasferitosi a Silvi, per il servizio prestato in questi anni e augura al nuovo comandante buon lavoro.

“Un ringraziamento al maresciallo maggiore Domenico Addesi – afferma il sindaco De Martinis – per l’attaccamento mostrato alla nostra città e per l’encomiabile lavoro svolto in questi anni. Al nuovo comandante desidero formulare i miei più sentiti auguri di buon lavoro e di buon insediamento. A nome mio e dell’intera amministrazione comunale assicuro la massima collaborazione e sono certo che il luogotenente Renzetti, saprà interpretare il prestigioso ruolo nell’interesse esclusivo della città”.