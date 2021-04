Montesilvano, scuola di via Adda: lavori in completamento per l’estate

De Martinis: “Gli interventi sono a buon punto e miglioreranno la sicurezza della struttura a seguito delle prescrizioni del comando dei vigili del fuoco”

MONTESILVANO – Procedono spediti i lavori di completamento del primo piano della scuola “Gen. Giuseppe Dezio” in via Adda da parte della ditta De Luca Domenico di Tagliacozzo. Questa mattina il sindaco Ottavio De Martinis, l’assessore alla Pubblica istruzione Paolo Cilli e il dirigente del settore Marco Scorrano hanno effettuato un sopralluogo al cantiere per verificare gli interventi. I rup comunali dei lavori sono i geometri Marco Amadio e Alfonso Di Cola.

“Il completamento del piano superiore della scuola di via Adda è tra gli obiettivi della nostra amministrazione – afferma il sindaco De Martinis –, l’intervento terminerà in estate e la scuola sarà pronta per il nuovo anno scolastico. Gli interventi sono a buon punto e miglioreranno la sicurezza della struttura a seguito delle prescrizioni del comando dei vigili del fuoco. Consistono nell’adeguamento delle normative antincendio e anti Covid, nella realizzazione della scala esterna antincendio, della scala interna, di un ascensore, di una nuova pavimentazione e nella messa in sicurezza dell’impianto elettrico. Nel piano superiore è stato realizzato un ampio spazio centrale con grandi vetrate per le attività didattiche e ricreative, inoltre i servizi igienici per i bambini, cinque aule e un’aula insegnanti”.

“Nelle cinque nuove aule verranno ospitati gli alunni della scuola primaria – spiega l’assessore Cilli -. Questo significa che in futuro potremo dismettere la sede di via Reno, ottenendo così un risparmio annuale sui canoni di locazione di circa 12.000 euro. Ultimando anche il primo piano altri bambini potranno frequentare questa bellissima scuola, che sarà più sicura e più confortevole grazie agli spazi ampi e alle aule dotate di nuove finestre e soffitti in legno”.