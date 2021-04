Pescara, dal 3 al 5 aprile chiusi tutti i parchi cittadini

PESCARA – Nei giorni delle festività pasquali i parchi e le aree verdi non saranno purtroppo fruibili dai pescaresi. «È la conseguenza dell’adozione della “zona rossa” – così l’assessore ai parchi, nonché vice sindaco Gianni Santilli – che impedirà l’apertura dei cancelli delle strutture comunali, in osservanza ai provvedimenti finalizzati a contenere le occasioni di contagio e a impedire gli assembramenti».

La chiusura riguarda le giornate di sabato 3 aprile, domenica 4 (Pasqua) e lunedì 5 (Pasquetta).

«Si tratta di un preciso obbligo – continua Santilli – che purtroppo non ci consente di offrire i nostri spazi, che fanno di Pescara una delle città col più alto indice in Italia di aree verdi, sia per estensione, sia per presenza nelle varie zone del tessuto urbano. L’amministrazione comunale è particolarmente attenta a cura e manutenzione dei parchi perché ne riconosce l’importanza dal punto di vista sociale e della qualità della vita in generale, per le famiglie e per i bambini. Non appena la difficile fase pandemica sarà superata, grazie anche all’ampio ricorso alle vaccinazioni, potremo tutti tornare ad apprezzare i nostri parchi nella pienezza del loro ruolo e di una totale fruibilità».