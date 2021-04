Il Comune di Spoltore si illumina di blu per l’Autismo [FOTO]

SPOLTORE – In occasione della Giornata mondiale dell’autismo, ieri sera il Comune ha aderito alla campagna di sensibilizzazione illuminando di blu il palazzo municipale. Si tratta di un appuntamento ormai tradizionale per la città che da molti anni partecipa con numerose iniziative, che nel 2020 e nel 2021 sono saltate per la pandemia.

“Come l’anno scorso” sottolinea l’assessore Roberta Rullo “abbiamo voluto comunque illuminare di blu un luogo simbolo della nostra città. Solitamente utilizziamo il convento, ma quest’anno abbiamo scelto il Comune, anche per sottolineare gli sforzi che le amministrazioni locali stanno compiendo in un anno così difficile”.

Dalle 20.30, e per circa un ora, l’accesso principale dell’Ente in via Di Marzio ha assunto la tinta simbolo della campagna di comunicazione sull’autismo.

“Speriamo di poter rivivere presto una manifestazione vera e propria dedicata all’autismo” ha detto il sindaco Luciano Di Lorito “coinvolgendo i bambini, le loro famiglie, e i tanti esperti che si occupano di questa condizione. Abbiamo passato assieme a loro delle giornate bellissime negli scorsi anni, con musica, spettacoli e giochi. Sono momenti che ci mancano”.