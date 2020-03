Montesilvano, passaggio del consigliere Panichella da M5S al Gruppo Misto

MONTESILVANO (PE) – “Prendiamo atto della decisione del consigliere Raffaele Panichella appresa questa mattina dai quotidiani – dichiarano i consiglieri del M5S Montesilvano Paola Ballarini e Gabriele Straccini – Ce lo aspettavamo visto il suo comportamento ormai troppo vicino alle linee politiche del centrodestra. Da tempo non partecipava più alle attività del MoVimento e non rispettava la linea politica del Gruppo”.

“L’opposizione costruttiva va fatta ma non deve essere schiacciata sulle volontà di questa maggioranza di centrodestra così lontana da noi. La linea del MoVimento è sempre stata chiara e la volontà di fare un’opposizione costruttiva non può essere trasformata in una malcelata voglia di essere parte della maggioranza di centrodestra”.

Prova ne è il fatto che il consigliere Raffaele Panichella abbia deciso di passare al Gruppo Misto piuttosto che dimettersi come coerenza avrebbe voluto.

“Da tempo dimostrava insofferenza al confronto costruttivo con i colleghi. Piuttosto che rispondere alle critiche e portare avanti il programma per il quale è stato eletto, ha deciso di abbandonare il Gruppo rimanendo però legato alla poltrona”, continuano i consiglieri.

“Noi continueremo a portare avanti il programma elettorale per il quale i cittadini ci hanno eletto, non quello di altra forza politica, rispettando i valori del MoVimento 5 Stelle. Saranno i cittadini a misurare il consigliere Panichella verificando che la sua opposizione costruttiva non diventi stampella della maggioranza quando quest’ultima ne avrà bisogno, come avviene nella politica di Montesilvano degli ultimi anni”, concludono i consiglieri del M5S Montesilvano Paola Ballarini e Gabriele Straccini.