Emergenza Coronavirus, Pepe ringrazia tutti coloro che sono in prima linea

ABRUZZO – “In un momento di grande difficoltà per l’intero Paese vorrei dedicare un pensiero ed un sentito ringraziamento agli operatori sanitari ed a quanti sono, ogni giorno, in prima linea per combattere il Coronavirus ed assistere i nostri connazionali malati” sottolinea il Consigliere e Vice Capogruppo Regionale del Pd, Dino Pepe. “Questa malattia non ha risparmiato il nostro Abruzzo che, per fortuna, ha fatto registrare pochissimi casi e nessun decesso, una buona notizia che ci dà speranza e ci deve orientare verso un cauto ottimismo, anche perché la nostra regione ha dimostrato di poter contare su grandi eccellenze, medici, infermieri, personale ospedaliero, protezione civile, forze dell’ordine, uomini e donne che, con dedizione e senso del dovere, combattono ogni giorno in prima linea questo “mostro” che getta ombre e alimenta, purtroppo, nuove paure nella nostra società”.

“In un momento come questo dobbiamo essere uniti, coesi ed affrontare, tutti assieme, i problemi quotidiani che questa emergenza ci pone – dichiara, con forza, Pepe – per questo voglio ringraziare tutti i componenti della catena di comando, per il loro impegno quotidiano, i vertici delle Asl abruzzesi, i nostri medici e ricercatori e quanti sono impegnati per contrastare il Covid 19. Una volta superata la prima emergenza dovremo tutti assieme rimboccarci le maniche ed aiutare l’Abruzzo a ripartire, mettendo da parte i personalismi e gli interessi territoriali e politici, dando una mano concreta ai tanti settori messi in crisi da questa emergenza. Penso all’industria, al turismo, al commercio, all’agricoltura, tutti pilastri della nostra economia messi in ginocchio, in queste ultime settimane, da una crisi che è sì globale, ma colpisce, ed in maniera forte, anche le piccole e medie realtà territoriali”.

“Sono certo che, tutti assieme, sapremo rialzare la testa, uscire dall’emergenza e ripartire, per il bene dell’Abruzzo e degli abruzzesi” conclude il Vice Capogruppo Regionale del Pd.