Montesilvano, nuovo PRG: presentate le linee generali

MONTESILVANO – Iniziano i lavori alla variante del PRG tra i consiglieri comunali di Montesilvano e l’architetto Luzio Zazzara, incaricato di redigere il documento. Il docente dell’Università D’Annunzio ha incontrato la commissione Urbanistica, presieduta dal consigliere comunale Lino Ruggero, insieme all’assessore Anthony Aliano per dialogare sul documento a cui il tecnico dovrà lavorare.

“Abbiamo iniziato un percoso con la delibera – spiega l’assessore all’Urbanistica – Aliano – , che dovrà essere adottata dal Consiglio comunale per la variante al nuovo PRG. In commissione si è discusso sulle linee generali da conferire al nuovo piano suddividendo la città in zone e parlando dei macro obiettivi da raggiungere: dal litorale alla viabilità, che dovrà essere deviata dal centro urbano anche per mezzo di uno strumento da integrare a quello delle città limitrofe come Cappelle sul Tavo, Città Sant’Angelo, Spoltore e Pescara. Si è parlato inoltre degli spazi verdi vivibili, del centro urbano riqualificato per regalare un’anima alla città e del teatro in Largo Venezuela per gli eventi. Un’attenzione particolare anche al borgo che ci teniamo diventi una delle località turistiche più visitate della regione. Dopo aver condiviso con i consiglieri tutti i dati e i vari progetti, la documentazione finale verrà consegnata entro 180 giorni per le successive fasi di approvazione”.

Soddisfazione anche da parte del presidente della Commissione Lino Ruggero: “L’architetto Zazzara, che ha avuto l’incarico dall’amministrazione comunale di portare avanti un percorso di riqualificazione urbana già avviato in passato per la redazione del nuovo PRG, si è messo a disposizione di tutti i componenti della commissione per spiegare quelle che saranno le ambizioni della città e i risultati da raggungere. Siamo molto soddisfatti di questo primo incontro, a cui ne seguiranno altri per condividere il nuovo documento. Il nuovo Prg darà alla nostra città un volto nuovo e soprattutto da vivere. I residenti e i turisti apprezzeranno Montesilvano come città viva e armoniosa e finalmente con una indentità urbanistica precisa. Ci auguriamo in breve tempo di raggiungere tutti gli obiettivi posti per dare concretezza ai nostri progetti”.