Billie Holiday di Ksenija Prohaska al Florian Pescara

PESCARA – Sabato 7 dicembre alle 20.45 presso il Florian Meteatro di Pescara in scena Ksenija Prohaska in Billie Holiday traduzione Sandro Damiani con Daniele Ciglia, Fabio D’Onofrio (pianoforte), cura dell’allestimento Giulia Basel disegno luci Andrea Micaroni, regia di Arsen Ostojic. Una produzione Florian Metateatro, in collaborazione con Teatro Nazionale di Spalato

Dopo il positivo debutto di questa estate al Teatro D’Annunzio nell’ambito del PEFEST- Pescara Festival, torna in scena Ksenija Prohaska, autrice ed interprete che ripercorre la vita di Billie Holiday un crescendo di emozioni, dall’infanzia fino al successo, alle difficoltà di una vita tra alti e bassi. La Prohaska, insignita del rango di Primattrice Nazionale Croata, è un’artista di livello internazionale che canta e recita con incredibile poliedricità, accompagnata al piano da Fabio D’Onofrio. In scena l’attore pescarese Daniele Ciglia impersona Charlie, il fidato barista con cui Billie intesse un dialogo fiume tra ricordi, sogni, speranze di una delle più grandi interpreti del ‘900.

Al termine della serata Incontro con la Compagnia a cura di Massimo Vellaccio con la partecipazione di Fabio Ciminiera, critico musicale.

Prenotazione ai seguenti numeri 085/4224087 – 393/9350933

Biglietto 12 euro intero, 10 ridotto, 8 ridotto speciale.